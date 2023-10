Bullrich mandó a Milei "con los vouchers a la Puna" y dijo que no hará un gobierno porteño

Bullrich: "Vengo a terminar con la inflación" VER VIDEO

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó esta noche durante el debate de postulantes que en caso de ganar las elecciones "hará un gobierno federal, no de la ciudad de Buenos Aires" y cruzó a Javier Milei por su plan de financiación educativa desafiándolo a ir "con los vouchers a la Puna, donde hay solo una escuela".Bullrich intentó un acercamiento con el candidato de Hacemos por Nuestro País, el cordobés Juan Schiaretti, asegurándole que "nuestro gobierno va a ser totalmente federal, donde cada representante de las provincias va a tener una puerta abierta"."Nuestro gobierno no va a ser un gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así que quedate tranquilo Juan, que Córdoba va a estar representada como lo está cada uno de los gobernadores que hoy me acompañan", sostuvo la exministra de Seguridad macrista.Así respondió Bullrich a la pregunta del mandatario cordobés sobre si su eventual gobierno intentaría corregir las "inequidades del interior" del país y aseguró que "hemos logrado ser el partido (JxC) con más gobernadores de la República en 40 años de democracia".Con un discurso centrado en la inflación, Bullrich planteó sus propuestas en materia económica mediante "un programa claro y concreto que solucione los problemas de fondo, un equipo económico coherente y concreto con (el economista) Carlos Melconian a la cabeza y la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita y ustedes saben que yo tengo".En ese eje temático, Bullrich aseguró que "queremos terminar con la incertidumbre de la inflación" y cruzó al candidato oficialista, Sergio Massa, pidiéndole "explicarle a los argentinos cómo siendo el peor ministro podés ser un buen Presidente", cuando "aumentaste 40 impuestos como presidente de la Cámara de Diputados" y "duplicaste la inflación, duplicaste el dólar y generaste 40,1% de pobreza".Durante el bloque dedicado a educación, Bullrich enfrentó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, por "no conocer la Argentina" y lo acusó: "Milei, no te importa la educación. Andá con los vouchers a la Puna donde hay solo una escuela. Con el voucher lo que vas a lograr es más desigualdad", enfatizó sobre la propuesta libertaria de financiar la educación por un sistema de subsidios o "vouchers" a los estudiantes, similar al de Chile."Planteás un modelo que solo puede ser planteado en la Ciudad de Buenos Aires", acusó al libertario, y señaló que en Juntos por el Cambio "defendemos la escuela pública para todos, la escuela de Sarmiento".En el mismo sentido, Bullrich planteó que en su plataforma de gobierno buscará "190 días de clase, ni uno menos", y a la vez adelantó que "vamos a declarar la educación servicio esencial para que las huelgas sean fuera de los 190 días de clase"."Las aulas son sagradas y los chicos siempre en las aulas", remarcó, y auguró que de llegar a la Presidencia "vamos a ir por una primaria con conocimientos reales donde tengan programación, ciencias y todo lo necesario para entrar a la secundaria equipados"."Una secundaria con salida laboral fuerte y una universidad relacionada con la matriz educativa de cada provincia", planteó.En el tercer tramo donde se discutió sobre derechos humanos y convivencia democrática Bullrich aclaró que tal como "le ocurrió a grandes líderes como (el sudafricano Nelson) Mandela y (el uruguayo José) Mujica yo aprendí que la única manera de hacer política en serio es en paz y convivencia"."Todo lo que sucedió es una tragedia que nunca más puede volver a suceder en Argentina", refirió Bullrich en alusión a lo sucedido en la última dictadura cívico militar, y declaró que "por eso elegí el camino del Estado de derecho".Sobre las acusaciones de guerrillera que se le hacen a la candidata de JxC y acerca de "que yo usé la violencia", respondió: "Yo no la usé, yo fui de una organización juvenil y siempre lo dije y lo digo frente a los argentinos", aclaró al respecto de su participación en la Juventud Peronista en los años 70."Esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la dictadura como por los muertos de de las organizaciones armadas, los civiles y los militares", aseguró.Respecto de la convivencia democrática, Bullrich afirmó: "Basta de piquetes y de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible, vamos a terminar con los piquetes y la toma de tierras en la Patagonia".A lo largo del debate, Bullrich cruzó en varias oportunidades, tal como se permitía haciendo uso de todos los derechos a réplica. En el primer intercambio de preguntas aprovechó el espacio para plantearle a Schiaretti que "el kirchnerismo dejó solos a los cordobeses cuando hubo una huelga policial y le sacó todo con la (resolución) 125, por eso te digo que nosotros con vos vamos a defender a los cordobeses".En el cierre Bullrich apeló a los televidentes diciendo: "Hace 20 años damos la batalla contra el kirchnerismo que tanto dolor te trajo", y aseguró que "hoy estamos frente a la batalla final para transformar la Argentina, pero no alcanza ganarles en la urna; hace falta generar cambios profundos y verdaderos que duren porque siempre"."La única forma de hacerlo es con coraje y con poder político y hoy nosotros tenemos poder político propio, con gobernadores intendentes y mayorías en el Congreso y con ustedes, la gente". Y finalizó: "Viva la patria".