Massa dijo que sumará a radicales, liberales y del PRO en un gobierno de unidad nacional

Massa defiende en el debate la educación "pública y gratuita" como "mejor remedio contra la pobreza" VER VIDEO

Foto: Emilio Rapetti

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró este domingo que en materia económica impulsará la creación de "una moneda digital argentina" y reiteró que en caso de ganar las elecciones encabezará un Gobierno de "unidad nacional" en el que participarán "sindicalistas, empresarios, radicales, liberales o del PRO", además de llamar a una "política de Estado" para rediscutir el acuerdo con el FMI.Massa se expresó de esta manera durante sus intervenciones en el debate de candidatos que se realizó en Santiago del Estero, donde los postulantes intercambiaron sus propuestas en una saga que continuará el domingo próximo en la UBA.También aseguró que con su administración se iniciará una "etapa nueva" y lo definió como "mi Gobierno, no este Gobierno".En otro momento advirtió a los votantes que el país se encuentra ante una encrucijada en la que deberá elegir entre "tres caminos".Entonces, enumeró: "Uno ya lo conocemos y es la vuelta al pasado", por Juntos por el Cambio (JxC); el otro representa un "salto al vacío y la locura", por el modelo ultraliberal encarnado por Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA), y un tercer camino de "producción y trabajo", donde ubicó a UxP.Así llamó a consolidar el "trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales" y le pidió al votante "no ir con bronca y odio" sino con "esperanza".En el segmento del cruce entre candidatos, Massa logró incomodar a Milei al reclamarle un pedido de "perdón" al papa Francisco por haberlo ofendido en varias oportunidades con insultos y descalificaciones, a lo que el postulante libertario debió reiterar sus disculpas y atribuyó esos dichos a un tiempo en que no estaba "en política".Como parte de su exposición, Massa afirmó que "entiende las dificultades que enfrenta Argentina" pero señaló que "la mejor forma de resolverlas es sentarnos a plantear soluciones, no hacer discursos fáciles y vacíos de contenido", por lo que propuso un "modelo de desarrollo que nos permita salir de los problemas históricos" del país.En materia económica, señaló que la inflación es un "enorme problema" y admitió que los "errores" del Gobierno "lastimaron a la gente", por lo que pidió "disculpas" en nombre de la actual administración.Al exponer durante ese bloque, anunció que impulsará una "moneda digital" de alcance nacional, de modo tal que "así como los hijos" de los argentinos "plantean la posibilidad de comerciar con el celular o la tarjeta, lo vamos a hacer en toda Argentina", junto a una "ley de blanqueo que va a permitir que aquellos que tengan dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos".También se comprometió a subir penas para que se aplique "cárcel a evasores y a los que fugan" para que "los que pagan impuestos no sean los tontos de la película".Además anunció la puesta en marcha de un "programa de desarrollo exportador" que permitirá "dejar dejar de ser mendigos para ser soberanos".Además, le pidió a la oposición ser "patriota", "defender la moneda" y "no promover el uso del dólar".En otro punto central de su exposición, al referirse a la deuda, dijo que es necesaria una "política de Estado" para rediscutir el acuerdo con el FMI.Al ejercer su derecho a réplica contra Milei, sostuvo que LLA "plantea la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF, que cada hijo de un argentino pague la universidad y la escuela secundaria", además de un "modelo de dolarización que sólo tienen tres países: Zimbabue, El Salvador y Ecuador".Al respecto, contrapuso el modelo de UxP de promover "gasoductos, venta de energía la mundo y exportación de valor agregado" como el "camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda".Para Massa, Argentina "tiene que elegir un camino distinto" para "incorporarse a los 100 países que están avanzando hacia la modernización económica, no rifando nuestra moneda ni poniendo otra bandera en el Banco Central o las Malvinas", lo que implicaría "renunciar a la sangre de nuestros caídos y a la soberanía".Sobre las ideas económicas de Milei, alertó que "el futuro de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina".También dijo que el resto de los candidatos eran "paracaidistas suecos" porque, en el caso de Milei, "defienden en el Congreso los negocios de sus exjefes", y en el de la candidata de JxC, Patricia Bullrich, "no hizo ni el mea culpa de los errores de su propio Gobierno".Y resaltó que avanzará su gestión hacia un "sistema tributario mucho más progresivo, vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores y el Impuesto a las Ganancias".En el bloque de derechos humanos, Massa subrayó que al legado de "Memoria, Verdad y Justicia", que debe ser una "política de Estado", recordó el juicio a las Juntas realizado durante el gobierno de Alfonsín y las condenas a represores, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos.Llamó a ampliar derechos de nuevo tipo y entonces enumeró el "derecho a un ambiente sano, a la salud, a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delitos y de violencia a ser asistidos por el Estado".Al apelar a la "convivencia democrática y los grandes acuerdos", y tras recordar que muchas veces fue "muy criticado por su capacidad de diálogo y vapuleado por dialogar con todos los sectores", insistió en que a partir del 10 de diciembre "convocará a un Gobierno de unidad nacional"."Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas, empresarios, liberales, radicales o (dirigentes) del PRO", reiteró.Y añadió: "El desafío que tenemos es construir políticas de Estado y la convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda deben ser un compromiso de toda la dirigencia".Por último, al profundizar sobre cómo sería su Gobierno, prometió "convocar a los mejores" y repitió: "No importa que vengan del radicalismo, del PRO, inclusive del partido de Milei. Y sobre todo de las provincias. Argentina tiene que salir de la enfermedad 'ambacéntrica' (por el Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA) y construir un proceso de desarrollo federal".