Massa y Bullrich apuntaron contra Milei por querer privatizar la educación con vouchers

Massa, Milei y Bullrich.

Foto: Emilio Rapetti.

La participación de Schiaretti y Bregman

Captura de TV.

Los candidatos presidenciales de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, apuntaron este domingo contra el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por su propuesta de "privatizar" la educación a través del sistema de vouchers, y advirtieron que el Estado debe garantizar "igualdad de oportunidades" en esa área.Durante el debate de candidatos en Santiago del Estero, Massa señaló que la educación debe ser unal considerarla el "mejor remedio contra la pobreza" y el "instrumento más importante de movilidad social ascendente".En materia de propuestas, indicó que envió al Congreso un proyecto de ley que establece una suba de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación, con objetivos como "".También propuso impulsar un "1,5 del PBI" para "ampliar la oferta universitaria" y un "fondo" dentro de los 8 puntos educativos para el "presentismo", de forma tal de garantizar a "los pibes en las aulas y a los maestros".Luego advirtió que "los que promueven la venta libre de armas mandan a los chicos a la escuela con un revólver", en referencia a los libertarios, y contrapuso que su objetivo es que los alumnos "vayan con una notebook en la mochila".Por su parte, Bullrich consideró que si SarmientoY alertó que se está "destruyendo el futuro de los chicos" y reprochó que durante "dos años tuvieron las es aulas cerradas", por lo que "se terminó la mejor educación del mundo y hoy vivimos una tragedia educativa".Además, acusó al peronismo de ser "aliado a los gremios" y aseguró que con un eventual Gobierno suyo "la historia de los paros y el adoctrinamiento se termina de una vez y para siempre".También se comprometió a garantizar losy propuso declarar a la educación "servicio esencial" para que "las huelgas sean fuera del horario de clase".Al dirigirse a Milei, la exministra de Seguridad de Cambiemos le recordó que durante las protestas por el confinamiento por coronavirus y el reclamo de que se abrieran las aulas, el candidato libertario "gritaba que no se abrieran nos íbamos a contagiar".En ese aspecto, Bullrich reiteró que "el voucher va a lograr más desigualdad" y reiteró su postura a favor de la "escuela pública con igualdad de oportunidades".Sin hacer mención a la propuesta de los vouchers, que había agitado durante la campaña para las PASO, Milei señaló que los partidos tradicionales son los responsables de que "el 13% de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma", con el "agravante de una situación donde el 60% de los chicos son pobres".Y expuso que LLA plantea la "idea revolucionaria de implementar capital humano", que tiene una atención de "primera generación" que consiste en "salud, alimentación y la educación".En materia educativa, el economista y postulante de LLA señaló que su propuesta consiste en cambiar la forma en que el Estado financia la educación pasando a financiar "la demanda", a través del sistema de vouchers, y no solventando "la oferta", como ocurre en la actualidad.Además, Milei acusó a "los radicales" de financiarse políticamente con las universidades.El candidato ultraliberal se refirió asimismo a la política social, y en ese punto abogó poren referencia a que "se acabó la asistencia esclavizante de darles el pescado; les vamos a enseñar a pescar y, si es posible, que aprendan a tener una empresa de pesca; vamos a una situación donde los individuos sean plenamente libres del Estado y los políticos", subrayó.Por su parte, el candidato de Hacemos por Nuestro País (HxNP), Juan Schiaretti, pidió que la Nacióny "que les pase los recursos con coparticipación", de modo tal de que los distritos puedan garantizar una "buena educación".En tanto, la postulante del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, señaló queTras plantear que Massa "promete 8% del presupuesto educativo" pero "no puede garantizar el 6% que dice la ley actual", y que Bullrich y el expresidente Mauricio Macri "hundieron la educación pública", la dirigente de izquierda también cuestionó a Milei por promover vouchers cuando ese sistema "aumentó en Chile la desigualdad educativa" y "la educación no puede ser negocio".