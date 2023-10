Los cruces del debate: del "Milei es un gatito mimoso" de Bregman al paraíso fiscal de Bullrich

Foto: Emilio Rapetti.

El candidato de Unión por la Patria le agradeció a su contrincante de Juntos por el Cambio por haberle dado la "satisfacción más grande de devolver a los jubilados el 13 por ciento que ella les descontó" durante el gobierno de la Alianza que lideró el expresidente Fernando de la Rúa."Dice que no es casta pero hace una alianza con (el sindicalista Luis) Barrionuevo, le hace las listas (Sergio) Massa...Es empleado de los empresarios", le dijo la postulante del FIT al libertarioLa candidata de Juntos por el Cambio acusó al libertario de pretender hacer de la Argentina "un paraíso fiscal" cuando dice que quiere eliminar el Banco Central."De todos los países del mundo hay tres países sin Banco Central, son solo tres", Micronesia, Tuvalu y Kilibati que, dijo "son paraísos fiscales". "Sin dólares no se puede dolarizar".El candidato de La Libertad Avanza le cuestionó a la postulante de JxC que "no esbozó ninguna medida" para bajar la inflación y calificó de "chantas" a su equipo de economistas."Cuando fueron gobierno se llevaron puesto el presidente del Banco Central generando una hecatombe", le recordó."Andá con los vouchers a la Puna, donde hay una escuela. Andate al sur del país o a cualquier lugar. No conocés la Argentina", le dijo al libertario la dirigente macrista, quien también criticó el sistema chileno que defiende Milei.El candidato libertario le pidió a su contrincante de UxP que explique "cómo va a evitar la hiperinflación en vez de contar un cuento de hadas" y dijo que "la moneda de los argentinos es impresentable"."Sean patriotas, no promuevan el uso del dólar", le respondió Massa en su derecho a réplica