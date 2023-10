Avanza la investigación penal en el juicio político al suspendido juez federal Bento

El jury de enjuiciamiento contra el juez federal de Mendoza, Walter Bento, en su etapa definitoria / Foto: Ramiro Gómez.

"En paralelo al jury de enjuiciamiento, el magistrado está siendo juzgado en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica"

Foto: Ramiro Gómez.

el próximo lunes 9, cuando declaren los últimos testigos y lleguen los alegatos de las partes, previos a la sentencia.En paralelo al jury de enjuiciamiento, el magistrado está siendo juzgado en Mendozacohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.La Justicia mendocinaademás de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos, según fuentes judiciales.En ambos juicios Bento negó los cargos y aseguró queen su condición de detenidos y condenados.En el caso del jury,el jurado designado por sorteo está integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.Para aprobar la destitución de Bentoque integran el jury y la decisión no es apelable.En octubre del año pasadoante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida entonces por el diputado del PRO Pablo Tonelli."Me pongo en el lugar de ustedes y los entiendo:que me están procesando por todo el Código Penal pero yo les pregunto ¿en base a qué?", planteó entonces Bento ante los consejeros.Una de las explicaciones de Bento para defenderse es que elpor haberle ganado el concurso para juez federal.En abril de este año, por unanimidad, el Consejo apartó a Bento de un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal por obviar en su presentación que estabaLa acusación contra Bento por mal desempeño, en representación del Consejo de la Magistratura, el abogado Miguel Piedecasas, la diputada Roxana Reyes (UCR) y el senador Eduardo Vischi (UCR).El lunes pasado, cuando se inició el jury, Piedecasas hizo hincapié en que el pedido de remoción recibió el voto unánime del plenario del Consejo por "En esa audiencia Bento volvió a insistir en su inocencia y cuestionó la acusación porque "mezclaba" hechos del juicio penal tramitado en Mendoza con los del jury."No se puede hacer ingresar por la ventana lo que no ingresó por la puerta", ensayó el magistrado cuestionado, buscando deslegitimar la acusación de Piedecasas, Reyes y Vischi.Bento también volvió a cargar contra el fiscal Vega y ratificó que "lo hemos denunciado en Mendoza con mi anterior abogado (Mariano Cúneo Libarona) y en varias presentaciones en la Procuración General de la Nación, pero nunca hemos tenido una respuesta".Con respecto a sus visitas a casinos en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, el juez suspendido consideró ante el tribunal que "alojarse en un hotel casino no implica infringir la norma de no concurrir a un casino".y les prohíbe visitar los lugares en los que se juegue, tal como un casino.Puntualmente, Bento dijo que fue a Las Vegas a un recital de la cantante Celine Dion y que como parte de esa actividad son sus fotos dentro de coches de alquiler lujosos.con la asistencia del defensor oficial Santiago García Berro, quien seguirá las alternativas del juicio por si en algún momento debe hacerse cargo de la defensa del juez.En la próxima audiencia se presume que terminarán de declarar los quince testigos citados por el tribunal a pedido de las partes y que se podrá pasar a la instancia de los alegatos.