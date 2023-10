El filme póstumo de Godard se proyectará en la apertura del FIDBA

Más info de FIDBA

Del lunes 2 al viernes 6 de octubre en el CCK tendrá lugar #LINK, un espacio pensado para impulsar la producción de cine documental de Argentina y Latinoamérica y su conexión regional e internacional. A través de pitchings, laboratorios, conferencias, seminarios y work in progress este programa pone énfasis en realizadorxs y productorxs emergentes de cine de no-ficción que desarrollan sus futuros films, consiguen socios, reciben feedback y establecen redes de trabajo para impulsar sus documentales.



FIDBA: CAMPUS

El Seminario Internacional de Cine Documental articula en torno a clases magistrales, conversatorios y estudios de caso, que propone una inmersión en la narrativa de no-ficción de la mano de destacados creadorxs, críticxs y autorxs.

Inteligencia artificial y cine de lo real ¿Soñarán los androides con hacer documentales?



Seminario híbrido (virtual y presencial)

En colaboración con el Laboratorio Audiovisual de la Maestría en Documental de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) FIDBA: CAMPUS propone la exploración de los principales aspectos y características de la IA, sus usos en el cine y en la producción de imágenes audiovisuales en la actualidad así como los desafíos futuros. Apuntes tal vez provisorios pero necesarios.



Comienza el sábado 30 de septiembre en formato virtual. Con inscripción previa.



Masterclass Luciano Barisone: hacia un cine que respira

“En lugar del término reduccionista de «documental» prefiero el de "cine de lo real”. Así nació el cine con los hermanos Lumière y, hablando de términos, la palabra documental tiene como raíz la palabra documento. Y un documento certifica algo. Creo que el cine no certifica nada. Para mí el cine revela. Este tipo de cine podría ser un cine en forma de poesía o un cine en forma de prosa. Pero no puede ser otra cosa que un «sujeto» de cine, un "regalo" de cine y no un "objeto" de cine, una "mercancía" de cine. Su don es filmar el mundo visible para revelar el invisible. Todo este proceso pasa a través de su respiración (tono, pausas, aceleraciones…), más bien como ocurre en la poesía y la música…”

Sábado 7 de octubre, a las 11hs, en el CCK. Con inscripción previa.

La Apertura del FIDBA se realizará el lunes 2 de octubre. Sea brirán las puertas a las 18.30hs en la Sala Nacional (Ballena Azul) del Centro Cultural Kirchner con entrada libre y gratuita. Se trata de un programa doble que hemos dado en llamar “Menú de dos pasos”. Que comenzará a las 19.30 Hs.En primer término se presentará "Cabaret Fidba", imperdible puesta de teatro documental dirigida por el realizador y dramaturgo Miguel Zeballos de la que participarán Maruja Bustamante, Belén Gatti, Laura Névole y Anastasia María Benavente.La actriz Laura Névole y la violinista Gabriela Calzada interpretaran dos cartas que Jean-Luc Godard dedicó a futuros cineastas y futuros espectadores. Por su parte, Anastasia María Benavente realizará una intervención llamada "Mi cuerpo es una pancarta política", mientras que Belén Gatti y Maruja Bustamante tendrán una breve discusión en vivo y online.Entre las puestas de; y la segunda intervención será 20 minutos después en la que una bailarina atravesará las balas de una represión. La música y el video que se proyecta contendrá imágenes de revueltas sociales no sólo de Argentina, sino también de Chile y Bolivia, con clara referencia a La hora de los hornos.Luego, se exhibirá ", el filme póstumo de Jean-Luc Godard (que se presentó en la última edición del Festival de Cannes y que FIDBA exhibe como Premiere Latinoamericana). El cortometraje, de 20 minutos, es una pieza de arte abstracto, un collage de imágenes fotográficas intervenidas, recortes de textos de libros y periódicos, notas propias (con su inconfundible caligrafía) y algunos pocos planos y fragmentos sonoros extraídos de sus films Notre musique (2004) y Film socialisme (2010).“Es imposible no atravesar este corto sin tener la impresión de que las imágenes y sonidos llegan desde el más allá, varios meses después del suicidio asistido del cineasta”, dijo Luciano Monteagudo en el diario Página 12.Fabrice Aragno, uno de los colaboradores más cercanos al director, evoca la gestación de Drôles de guerres como una obra construida para “crear pensamiento”; algo que el FIDBA considera necesario en estos tiempos.) que en esta edición ofrecerá una nueva estructura de programación con tres competencias oficiales (Órbita, Hemisferio y Austral con largometrajes y cortos internacionales, iberoamericanos y argentinos, respectivamente). También FIDBA suma a su equipo al programador y crítico italiano Luciano Barisone quien estará a cargo de la sección Fuera de competencia: Carta Blanca a Luciano Berisone, dedicada este año a films del cine contemporáneo de su país de origen. Otra sección será BRASIL EN FOCO - Mostra Aurora, curada por Lila Foster -programadora de la Mostra de Cinema de Tiradentes- y realizada con el apoyo de la Embajada de Brasil.Además, en la nueva sección Panorámicas, compuesta de focos, retrospectivas y proyecciones especiales, se presentará Contemplaciones: Chantal Akerman, sobre la directora belga; Godard por Godard, una selección de algunos de los films más recordados del referente de la nouvelle vague; y Ficciones de lo Real que convoca producciones que no se inscriben dentro del género documental tradicional aunque utilizan la realidad como materia prima.Competencias oficiales: Una selección de 16 films, largometrajes y cortometrajes realizados por cineastas independientes de la escena documental internacional, cuyos trabajos destacan por su espíritu audaz y arriesgado.Compuesta por 16 largometrajes y cortometrajes, es el espacio para un cine abierto, cercano y directo, compuesto por films de lo real de coproducción iberoamericana (Latinoamérica, España y Portugal) que relatan historias universales.: El cine nacional presenta en esta competencia, 19 películas entre largometrajes y cortometrajes de no ficción, donde conviven óperas primas y cineastas argentinxs de reconocida trayectoria en cuya producción participan empresas argentinas y/o estén dirigidos por realizadorxs argentinxs.Carta Blanca a Luciano BarisoneAdemás de sus competencias oficiales, FIDBA 2023 suma como programador invitado a una de los más destacados críticos internacionales del cine de lo real, el italiano Luciano Barisone. La curaduría de FUERA DE COMPETENCIA, su carte blanche, se focaliza este año en su país natal y presenta seis films de no ficción del cine contemporáneo italiano, que priorizan la forma de narrar; films recientes que en muchos casos se verán por primera vez en pantalla grande. Barisone programador y crítico italiano, además de colaborar con festivales como Venecia y Locarno, fue Director del Festival dei Popoli en Florencia, el más antiguo festival de cine documental de la escena internacional, y durante ocho años fue Director de Visions du Réel, el más importante encuentro para el cine de no ficción en Nyon, Suiza. Barisone dice que piensa el cine como el extravío, racional o irracional, de la mirada. En este sentido el cine de lo real -incluso aquel que se abre a la ficción- ofrece espacios para interpretar el mundo, sin canonizarlos con la certeza de la enseñanza.País invitado:. Mostra AuroraCurado por Lila Foster -programadora de la Mostra de Cinema de Tiradentes- quizás el más osado espacio de estreno del cine contemporáneo brasileño: presenta cinco films que desdibujan los límites entre documental y ficción, entre el tiempo histórico y su fábula, entre visibilidad y misterio. Películas que buscan un "arte del encuentro" que acaricia las vidas de las personas retratadas, utilizando originales estrategias estéticas y políticas. El programa es una reflexión sobre la diversidad y la innovación del cine documental contemporáneo de Brasil.Dentro de Brasil en foco, se presentará también en calidad de Premiere Mundial el film El arte de la diplomacia dirigido por Zeca Brito.(focos, retrospectivas y proyecciones especiales), Chantal AkermanEsta retrospectiva se presentará en el Centro Cultural Borges y ofrecerá cinco títulos de la gran directora belga incluyendo Jeanne Dielman 23 Commerce Quay, filme que suscitó gran revuelo en su estreno en Cannes en 1975 siendo destacada por The New York Times como la "primera obra maestra feminista de la historia". Fue además recientemente elegida por la revista Sight & Sound (British Film Institute) como la mejor película de la historia del cine.En el Museo del Cine se presentará una selección de algunos de los films más recordados del referente de la nouvelle vague: Le mépris, A bout de soufflé (Sin aliento), La chinoise y Alphaville. El corpus se completa con el estreno en nuestro país de Drôles de guerres, último filme del director francés que se proyectará en la Apertura del FIDBA.Una selección de títulos que no se inscriben dentro del género documental tradicional pero que se valen de la realidad como materia prima. Esta sección se desarrollará en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.Centro Cultural Kirchner - Sarmiento 151, CABAEl cultural San Martín - Sarmiento 1551, CABACineArte Cacodelphia - Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150, CABACentro Cultural Borges - Viamonte 525, CABACine Conti - Av. Libertador 8151, CABACine Gaumont - Av. Rivadavia 1635, CABAMuseo del Cine - Agustín R. Caffarena 51, CABACine York - Juan Bautista Alberdi 895, Vicente LópezPara las funciones de las competencias oficiales en El Cultural San Martín, CineArte Cacodelphia y Cine Gaumont, se pueden adquirir en boletería de los cines o anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. En el resto de las sedes las entradas son libres y gratuitas hasta agotar la capacidad disponible.