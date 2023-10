Polémica por la prohibición a las mujeres transgénero de competir en ajedrez

Foto: Agustín Teglia.

Qué es la FIDE

"El tema transgénero, visibilizado a través del movimiento LGBTQ+, va más allá de lo eminentemente biológico, al convertirse en una ideología y por lo tanto, en un hecho de carácter político de gran impacto en la sociedad, llegó la hora del ajedrez para una definición al respecto" Uvencio Blanco

El debate llegó a los principales medios de comunicación del mundo.

"Grandes medios como The Guardian, BBC y The New York Times observaron que esta decisión de FIDE "genera críticas de diversos grupos de defensa y partidarios de los derechos de personas transgénero"

"No estoy de acuerdo con esta resolución, es discriminatoria y va contra el espíritu de la misma FIDE, cuya consigna es Somos Una Familia (Gen Una Sumus en latín)" María Carolina Luján

"Es un tema delicado, por el momento no se permite que jueguen. Es un asunto que seguirá en revisión y que recién entró en vigencia hace pocos días, debemos esperar para ver cómo evoluciona" Sabrina de San Vicente

La reciente medida tomada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) que prohibió temporalmente que las mujeres transgénero compitan en sus eventos femeninos despertó, en los últimos días, tanto aprobaciones como críticas para algunos jugadores, organizadores, dirigentes, árbitros, educadores y entusiastas de la milenaria disciplina.La segunda reunión del Consejo de la FIDE desarrollada en la ciudad de, capital de, en el marco de la Copa Mundial, aprobó las políticas a seguir por el ente rector del ajedrez mundial sobre el, vigente a partir del 21 de agosto de 2023.La organización internacional que conecta las diversas federaciones nacionales de ajedrez, expresó que "las mujeres transgénero no podrán competir en sus torneos oficiales para mujeres hasta que sea formal una revisión del tema. Inclusive que los casos individuales requerirían un análisis más profundo y que la decisión futura podría alcanzar hasta dos años. Es posible que sea necesario desarrollar más políticas en el futuro, en líneas con la evidencia de la investigación".Sin embargo"En los casos en que el género se cambie de hombre a mujer, el jugador no tiene derecho a participar en eventos oficiales de FIDE para mujeres, hasta que se tome una decisión adicional", añade la normativa.Y agrega: "El cambio de género es un cambio que tiene un impacto significativo, en el estatus de un jugador y en su futura elegibilidad para los torneos, por tanto se debe nproporcionar pruebas relevantes de ese cambio".Entre otras consideraciones, estima queLa FIDE (por su acrónimo de su nombre en francés,) tiene su sede en Lausana, Suiza y se fundó en París, Francia, el 20 de julio de 1924.El próximo año, en la ciudad de Budapest, Hungría celebrará su centenario con la 47ma. edición de los Juegos Olímpicos Ajedrecísticos. Argentina organizó dos de esos eventos mundiales por equipos, en 1939 y en 1978.Actualmente FIDE cuenta con 195 federaciones nacionales inscriptas, de las cuales 176 corresponden a países integrantes de la ONU y 19 a otras federaciones, y su presidente es el ruso Arkady Dvorkovich.Es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) y por tanto, miembro pleno de su Asamblea.Consultado por Télam, el Dr., señaló que "en mi opinión, el tema transgénero, visibilizado a través del movimiento LGBTQ+, va más allá de lo eminentemente biológico, al convertirse en una ideología y por lo tanto, en un hecho de carácter político de gran impacto en la sociedad, llegó la hora del ajedrez para una definición al respecto".Desde su residencia en Caracas, Venezuela, dijo: "Considero que esta decisión de la FIDE es histórica porque,; al igual que otras posiciones oficiales, por ejemplo contra el sexismo en el ajedrez"."Para comprender un poco mejor lo que pudiera suceder con la decisión, debemos considerar algunas definiciones básicas, como la identidad de género; la cual describe el sentido de género de una persona. En caso de alguien transgénero (trans), la identidad no es la misma que el sexo registrado en su certificado de nacimiento original. Un hombre transgénero es una persona que fue registrada al nacer como mujer, pero que se autopercibe e identifica como hombre. Igualmente, una mujer transgénero es una persona registrada al nacer, como hombre, pero que después se auto percibe e identifica como mujer", amplió.Grandes medios como The Guardian, BBC y The New York Times observaron que esta decisión de FIDE "genera críticas de diversos grupos de defensa y partidarios de los derechos de personas transgénero".Por su parte, lay representante del país en 7 Olimpiadas ajedrecísticas de 2002 a 2014, en diálogo con Télam, se mostró contraria a la decisión federada."No estoy de acuerdo con esta resolución, es discriminatoria y va contra el espíritu de la misma FIDE, cuya consigna es Somos Una Familia (Gen Una Sumus en latín)", sostuvo., si alguien se autopercibe mujer no veo el sentido de cuestionar su participación en competencias", enfatizó Luján.Y añadió:También señaló que el ajedrez "es una actividad que puede ser considerada como 'Intersex', ni hombre ni mujer"."Tampoco debemos olvidar que. Recién en 1957 se concretó la primera Olimpíada de Ajedrez Femenina, cuando ya los hombres competían oficialmente y por equipos, desde el año 1924", explicó, reconocida en 2010 y, nuevamente en 2020, con el Premio Konex, cuando obtuvo el "Diploma al Mérito" como una de las 5 mejores ajedrecistas de la década, en la Argentina.A su vez, las "opiniones adversas" a la inclusión del colectivo transgénero, acentúan sus divergencias en que "podría resultar muy fácil para el jugador número 100 del escalafón mundial, afirmar que se percibe mujer y así ganar la mayoría de los torneos femeninos y sus premios en efectivo, viajes, estadías".Entre esas voces disonantes está la del gran maestro catalán,, ocho veces campeón de España, quien considera que "es enorme la distancia de nivel entre hombres y mujeres, no es solo una cuestión de derechos, por eso en ajedrez compiten de forma separada en la mayoría de las categorías".La, contó a Télam que "es un tema delicado, por el momento no se permite que jueguen. Es un asunto que seguirá en revisión y que recién entró en vigencia hace pocos días, debemos esperar para ver cómo evoluciona".Desde su fundación en 1924, la FIDE mantiene torneos abiertos, que permiten la participación de todos los ajedrecistas (mixtos o independientemente de su sexo); así como también, categorías especializadas para hombres, para mujeres, jugadores jóvenes y computadoras.La"Esta política sobre transexuales de FIDE es absurda y peligrosa. Es obvio que no han consultado a ningún jugador transgénero para construirla", añadió la jugadora de élite al sitio especializado Chess.com.Entre los casos registrados, la mejor jugadora española de ajedrez fue la primera transexual que dejó los tableros como Josep Parés Vives en 1998 y que regresó a las competiciones como Natalia Parés Vives, representando al país de la península ibérica en los Juegos Olímpicos de Dresde, Alemania, en 2008 y en el campeonato europeo por equipos en Novi Sad, Serbia, en 2009.Asimismo,"Esta terrible situación provocará depresiones y posibles intentos de suicidio", afirmó Iglesias.También"Esto surgió de la nada. Realmente no éramos conscientes en la comunidad que se trataba de un tema que se estaba discutiendo. Por supuesto, ahora hay decepción, cierta consternación por el hecho de que nos estén excluyendo", lamentó la canadiense.Los presidentes de algunas federaciones de ajedrez, como las de Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, entre otras, consideraron que "la nueva regulación resulta discriminatoria"., después de los conflictos que mantuvo con distintos sectores del ajedrez nacional, tras la no participación de dos de las mejores representantes femeninas, Carolina Luján y Florencia Fernández y los dos mejores exponentes masculinos, Sandro Mareco y Alan Pichot excluidos de los Juegos Olímpicos de Chennai, India, en agosto de 2022.