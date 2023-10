Kicillof anunció que enviará un proyecto para disolver la Jefatura de Gabinete

Foto: redes

Luego de interiorizarme sobre la situación decidí aceptar, de forma inmediata, la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo de la Provincia. Las… — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 1, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó que la "celeridad" con la que se resolvió la salida de Martín Insaurralde, quien renunció el sábado al cargo de Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, es una muestra de la "posición" y "decisión" de ésta administración, y adelantó que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para disolver la Jefatura de Ministros.posteó en la red social X (exTwitter).Sostuvo: "Mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo de la Provincia. Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes"."Asimismo, he decidido también enviar a la Legislatura Provincial un proyecto de ley donde disponemos disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios", aseveró.En ese marco, analizó que "no se trata de hacer 'marketing de la honestidad', en plena campaña electoral. Para nosotros el gobierno es una herramienta para transformar la vida de los demás"."No podemos distraernos ni perder tiempo. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión", cerró.El sábado, Kicillof aceptó la renuncia de Insaurralde después de que se conocieran fotografías del ahora exfuncionario en un yate junto a una modelo en Europa.La aceptación de la renuncia fue oficializada a través del decreto 1815 publicado en el Boletín Oficial del distrito., señaló el Ejecutivo provincial en un comunicado.Fuentes oficiales indicaron a Télam que la dimisión se produjo después de que se conociera públicamente un viaje que el ahora exfuncionario hizo junto a la modelo Sofia Clerici a Marbella (España).Si bien no se precisa la fecha del viaje, en los posteos de Clérici, que luego fueron borrados de su cuenta de Instagram, se pueden ver fotos junto al exintendente de Lomas de Zamora en un barco de lujo navegando por el Mediterráneo.Desde el entorno de Insaurralde difundieron un comunicado en el que éste explicó: "Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia".Insaurralde arribó al gabinete bonaerense después de las elecciones legislativas de 2021 y, hasta ese momento, fue intendente de Lomas de Zamora por 12 años.Al conocerse el hecho, los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) cuestionaron en redes sociales la actitud de Insaurralde.