Condenaron a "Sonrisa" y "Puñete", integrantes de la banda de "Dumbo".

Los jueces sentenciaron a Arturo Andia Ormeño a la pena de 14 años, mientras que Renzo Alexis Saval Soria recibió 13 años de prisión.

Están acusados de agravado por haber intervenido tres o más personas en forma organizada y con la participación de menores de edad".

Mientras la Justicia argentina aguarda para antes de fin de año la extradición del narco peruano Raúl Martín Maylli Rivera, alias "Dumbo", veinte integrantes de su organización criminal, entre ellos su hijo y sus laderos apodadospor vender drogas al menudeo entre noviembre de 2018 y mayo de 2021 en el barrio Padre Mugica y en el asentamiento Bermejo, ambos en Villa Lugano.En un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 8,, ambos como autores del delito de "comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido tres o más personas en forma organizada y con la participación de menores de edad"."Sonrisa" Ormeño y "Puñete" Saval Soria tenían un status de poder dentro de la pirámide de la organización narco: la investigación que llevó a cabo el fiscal Diego Iglesias de la Procunar y por el fiscal del juicio Marcelo Colombo,y, luego, desde Perú, hacia donde se había fugado en mayo de 2021 ante la presión de los investigadores que estaban tras sus pasos.autorizó su extradición a Argentina, que se concretará posiblemente antes de fin de año y permitirá ser juzgado en nuestro país.En el mismo fallo del Tribunal Federal 8, firmado por los jueces María Gabriel López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, fue declarado penalmente responsable del mismo delito uno de los hijos de "Dumbo", quien era menor de edad al momento de la detención y por ese motivo aún no se dio a conocer el monto de la pena que recibirá.El juicio, que tuvo 22 imputados -dos de los cuales fueron absueltos- había comenzado el 11 de octubre del año pasado.Para los investigadores, los condenados se dedicaban a la venta de droga al menudeo y tenían un fuerte dominio territorial en la Platea 11 del barrio Padre Múgica, en el sector central del contiguo asentamiento Bermejo del barrio de Villa Lugano y en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.La violencia que ejercía la banda fue tal que los vecinos, en mayo del 2021, salieron a la calle y cortaron la avenida General Paz para reclamar seguridad, ya que los narcos tenían tomado los edificios, amenazaban a los vecinos y hasta los extorsionaban para que no los denunciaran.que salieron a la caza de los narcos.Según se determinó en el juicio oral, la organización que comandaba"Dumbo" era miembro de la organización de legendario capo narco peruano Marco Estrada González, alias "Marcos", quien controló el narcotráfico en la villa 1.11.14, del Bajo Flores porteño, durante décadas, pero tras una discrepancia y por cuestiones de poder, se abrió y se estableció con algunos miembros en Villa Lugano, donde replicó los mismos métodos para expulsar a vendedores menores y establecer su centro de distribución en esa zona.Para concretar la maniobra delictiva,, señaló la elevación a juicio a la que tuvo acceso Télam."También había personas armadas llamadas en la jerga 'chalecos', que custodiaban a los personajes más importantes de la organización y a los vendedores. La organización les repartía comida a los 'marcadores' y a los vendedores para que no abandonen nunca sus puestos", relataron los fiscales.Según determinaron en el juicio, los integrantes de la banda de "Dumbo" ocupaban varios departamentos en la Platea 11 donde fraccionaban la droga y guardaban las armas y el dinero. Las ventas se hacían principalmente en un pasillo en forma de "L" (cerrado al público) que queda al lado de una canchita de fútbol en frente de la platea 11. La venta se hacía en dos turnos durante las 24 horas, los 7 días de la semana.Durante los operativos en los que se logró desbaratar a la organización,Además de "Sonrisa" Ormeño, "Puñete" Saval Soria y el hijo de "Dumbo", el tribunal federal condenó a José Andrés Fernández Muñoz; Kurt Bruno Casanova Chambergo; Roberto Javier Recinas Rojas, apodado "El Chori"; Nick Gerald Guido Alcalde; Juan Rolando Sono Hereña, alias "Percha"; Noel Palomino Reyes; Jorge Walter Vázquez; Víctor Hugo Auccapuri San Miguel.También fueron condenados Juan Antonio Dávila Ríos; Jamir James Castillejo Pozo; Juan Carlos Colman; Andy Juniors Huaura Casanova; Milagros Daniel Basualdo; Alberto Calabrese; Matías Nahuel Mesecke, Cristian Emanuel De La Vega y otro menor de edad.En tanto,