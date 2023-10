Erdogan cargó contra la Unión Europea por demorar la adhesión de Turquía. Foto: AFP

"Si no retroceden sobre algunas injusticias como la imposición de visas, que utilizan como una sanción latente, si no corrigen sus errores, perderán integralmente el derecho a tener expectativas políticas, sociales, económicas o militares de nuestra parte"

"Nosotros cumplimos todas las promesas que le hicimos a la UE", acusó el presidente turco. Foto: AFP

"Nosotros cumplimos todas las promesas que le hicimos a la UE, pero ellos no han cumplido casi ninguna de las suyas"

En discurso, el presidente evitó hablar de Suecia y la OTAN sobre su embestida. Foto: AFP

El presidente de Turquía, Recepp Tayyip Erdogan,, al inaugurar el periodo de sesiones parlamentarias en el que se debatirá un ingreso de Suecia a la OTAN que está frenado por el Gobierno turco.El discurso del presidente era seguido con atención ante posibles pistas sobre su voluntad de levantar el veto a Suecia, y aunque no se refirió al tema,"Nosotros cumplimos todas las promesas que le hicimos a la UE, pero ellos no han cumplido casi ninguna de las suyas", dijo Erdogan en la sesión inaugural del Parlamento luego de tres meses de receso estival., afirmó el presidente, informó la agencia de noticias AFP.La semana pasada,, de la cual Turquía es el único miembro musulmán.Sin embargo, insinuó que, un acuerdo que lleva años bloqueado por el Congreso estadounidense.Asimismo, Erdogan reprochó este domingo a la UE las supuestas continuas trabas que impone para su ingreso, y agregó que no "tolerará nuevas exigencias o condiciones al proceso de adhesión" de Turquía."Si no retroceden sobre algunas injusticias como la imposición de visas, que utilizan como una sanción latente, si no corrigen sus errores (...), perderán integralmente el derecho a tener expectativas políticas, sociales, económicas o militares de nuestra parte", advirtió."Si la UE tiene la intención de poner fin al proceso de adhesión que solo existe en el papel, esa será su decisión", finalizó., basándose en la simple utilización de la aplicación de mensajería criptada ByLock.ByLock es considerada por el Gobierno turco como el instrumento de comunicación favorito de los presuntos responsables de un golpe de Estado fallido contra Erdogan ocurrido en 2016, que causó 250 muertos y provocó detenciones y purgas sin precedentes en la historia turca.El Gobierno turco atribuyó el golpe fallido a la organización Fetö, acrónimo utilizado para nombrar al movimiento del predicador Fethullah Gülen, que opera desde Estados Unidos."Turquía no dará marcha atrás en su lucha contra esta banda de traidores", afirmó Erdogan., a pesar de que fuera ratificado por casi todos los 31 países que la integran, menos Hungría.La OTAN aprobó el ingreso de Suecia y Finlandia en una cumbre en Madrid, España, en junio de 2022, luego de que ambos países solicitaran su ingreso ante el temor de un ataque de Rusia, poco después de que este país invadiera Ucrania en febrero del año pasado., pero el ingreso de Suecia aún debe ser aprobado por los Parlamentos de Turquía y Hungría, países cuyas políticas han sido muy criticadas por el Gobierno sueco en los últimos años.porque el país escandinavo no enfrenta una amenaza, al tiempo que exigió al Gobierno sueco "respeto" a Hungría.La OTAN dijo en julio pasado queDías después, Erdogan dijo que condicionaba la adhesión de Suecia al ingreso de Turquía a la UE, y semanas más tarde pidió a Estocolmo para poner freno a los actos de quema del Corán, el libro sagrado islámico.