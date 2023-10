Un partido opositor a la ayuda a Ucrania ganó las elecciones en Eslovaquia

La guerra en Ucrania "es una enorme tragedia para todos. Que haya más matanzas no beneficia a nadie", dijo Robert Fico / Foto: AFP.

Un cambio de postura

El ministro de Defensa eslovaco, Martin Sklenar, visitó Kiev antes de la elección, y el día de la votación, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski agradeció a Eslovaquia por su apoyo

El partido de izquierda del ex primer ministro, opuesto a la ayuda militar a Ucrania y crítico de la(UE) y la, ganó las elecciones generales en Eslovaquia, y su líder ratificó que buscará negociar con Rusia el fin de la guerra y dejará de dar armas a Kiev.El partido Smer-SD () de Fico alcanzó el 23,3% de los votos en los comicios, por encima del centrista, que recibió 17,03%, con 99,43% de los votos contados, informaron las autoridades electorales.Fico dijo a periodistas que estaba listo para iniciar consultas con otros partidos de cara a la formación de un Gobierno liderado por su agrupación, tan pronto como reciba el encargo de la presidenta Zuzana Caputova.Caputova declaró poco después que encargará oficialmente a Smer-SD la formación de Gobierno, es decir que inicie el proceso para buscar aliados que le permitan llegar a una mayoría de los escaños del Parlamento, condición necesaria para gobernar.dijo Fico, de 59 años.El dirigente ratificó su promesa de campaña de retirar el apoyo militar de Eslovaquia a Ucrania si conseguía regresar al poder., afirmó.. Que haya más matanzas no beneficia a nadie", prosiguió."Si mi partido llega al Gobierno, tengamos o no el cargo de primer ministro, vamos a hacer todo lo posible para comenzar negociaciones de paz en Ucrania tan pronto como sea posible. Sobre armar a Ucrania, ya saben nuestra opinión", agregó, informó la agencia de noticias Europa Press., ha sido un. Le ha donando armas y abrió sus fronteras a los refugiados ucranianos.Analistas anticipan que un Gobierno de Fico cambiará radicalmente la política exterior eslovaca para asemejarse a la del primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orban., ya que el país es miembro de la UE., defendió.Smer-SD sumó 42 escaños de los 150 del Parlamento, por lo que deberá formar una coalición con aliados para gobernar.Un posible aliado será el partido de izquierda Hlas-SD, surgido en 2020 cuando un grupo de diputados de Smer renunció a la agrupación. El partido alcanzó 27 escaños legislativos.Hlas es dirigido por Peter Pellegrini, quien asumió como primer ministro en 2018 luego de la renuncia de Fico en medio de protestas nacionales tras el asesinato del periodista Jan Kuciak y su prometida.Kuciak denunció vínculos entre la mafia italiana y el gobierno de Fico en su último artículo, publicado póstumamente.Pellegrini dijo a periodistas que no es buena idea tener a dos ex primeros ministros en un mismo gobierno, aunque "eso no significa que tal coalición sea imposible".Los dos partidos se aliaron en el pasado con el nacionalista Partido Nacional Eslovaco (SNS), que deberá alcanzar 10 escaños, para una mayoría parlamentaria de 79 legisladores.Fico ya conformó gobierno en dos ocasiones con el SNS, que también se opone a la ayuda para Ucrania.El ministro de Defensa eslovaco, Martin Sklenar, visitó Kiev antes de la elección, y el día de la votación, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski agradeció a Eslovaquia por su apoyo.Hungría es visto como un socio problemático de la UE, criticado a menudo por temas de cumplimiento de leyes y obstaculizar los esfuerzos de la UE y la OTAN de brindarle ayuda a Ucrania.El próximo Parlamento eslovaco también incluirá al centrista OLaNO del ex primer ministro Igor Matovic (2020-2021), cuyos partidarios se enfrentaron a golpes con otros de Smer durante la acalorada campaña.OLaNO encabeza una coalición de tres partidos que deberá alcanzar 16 escaños.Los centristas Demócrata Cristianos y el derechista SaS también obtuvieron suficientes votos para tener escaños legislativos.