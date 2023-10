Emmanuel Horvilleur en Obras: fiebre de sábado por la noche

Emmanuel Horvilleur en Obras. Foto: Pablo Añeli

El concierto sintetizó la extensa trayectoria del artista a partir del sobrevuelo por todos sus discos. Foto: Pablo Añeli

El músico se detuvo especialmente parada en "Música y delirio", su primer trabajo solista que cumple 20 añosFoto: Pablo Añeli

El show presentó invitados especiales. Foto: Pablo Añeli

En lo que podría ser considerada una reivindicación a la cultura disco, tanto desde el punto de vista musical como en el plano estético, Emmanuel Horvilleur hizo gala de su glamour y su indiscutible buen gusto en el showEl concierto, que sintetizó la extensa trayectoria del artista a partir del sobrevuelo por todos sus discos, cony en su fundamental etapa en Illya Kuryaki and the Valderramas (IKV), el recordado dúo junto a Dante Spinetta, mostró de manera cabal la coherencia sonora y visual sostenida a lo largo de toda su historia.Con la sensualidad y el convite al desprejuiciado baile como factor común,Acaso la muestra acabada de ello haya sido la elección de canciones de su último trabajo en el bloque inicial y en el cierre del concierto, y la presencia como pinceladas en el medio de muchos de sus clásicos, como "Llamame", "No como", "Hit", "19" y "Soy tu nena", entre tantos, las cuales conformaron un convincente relato musical.Para ello,, siempre con un naturalizado groove como norte.Allí destacaron de manera pareja las irresistibles líneas de bajo de Valentino Sampaoli, la elástica muñeca de Martín Allende en guitarra, el combo rítmico armado entre Guillermo Osvaldo Salort en batería y Lautaro Passadore Tommasi en percusión, los climas creados por Aarón Miguel Gordonas en teclados, y las sobrias pero imprescindibles intervenciones corales de Abril María Olivera Avellaneda; a los que se sumaron la sección de vientos integrada por Ramiro Flores en saxo, Sergio Wagner en trompeta y Juan Canosa en trombón..Como si estuviera llamado a unir a la Electric Light Orchestra, al Michael Jackson de "Off the Wall" y el Prince más cancionero, el músico conjugó toda una movida cultural que, como se marcó antes, se expandió a la puesta y al cuidado vestuario., la pantalla de fondo y la presencia de Chiara Canossa, una encantadora niña que aportó pasos de bailes modernos como una auténtica profesional, dieron el marco adecuado a la velada.Por supuesto que, en este caso, dos artistas que bien podrían ser considerados como emergentes de una escena musical de la que Horvilleur fue un ineludible gestor, como el caso de Mateo Sujatovich, quien asumió las partes que originalmente grabó nada menos que Gustavo Cerati en "19", y Juan Ingaramo en la paradojal "Hit".También hubo un festejado ausente cuando llegó el bloque que evocó a IKV: pues los cánticos del público reclamaron por Dante Spinetta, soñando con una espontánea reunión del famoso dúo."¿Y Dante dónde está?".Apenas unos minutos después de las 21,, toda una declaración de principios que refirió tanto a lo que podía esperarse de esa velada como a lo que significa la figura del protagonista en la escena local.Como para alimentar aún más la sensación de estar en un local bailable, se fueron sucediendo distintos bloques de canciones casi enganchadas, prácticamente sin intervenciones discursivas del frontman.para luego dar paso al repaso de temas de otros discos, en un viaje que inició con "Mil días", en un plan más soulero y sensual."Llamame" y "No como" provocaron una primera gran explosión en medio del baile colectivo que había iniciado ya en la primera canción, la cual buscó apaciguarse como para recargar energías con "Yo lobo".El disco-funk más furioso regresó conEl primer turno de los invitados recayó sobre Juan Ingaramo para acompañar en "Hit", el tema en el que Emmanuel proclama "yo nunca perseguí el hit", muy a pesar de que pareciera condenado a él.el cual antecedió al segundo invitado, Mateo Sujatovich, quien se trenzó en un duelo de punteos de guitarra y puso su voz al servicio de "19", en un bloque que concluyó con "Tu hermana"., como cayendo en la cuenta del valor simbólico del llamado "Templo del Rock", entre los cuales mencionó a Los Red Hot Chilli Peppers y a Beastie Boys, tal vez dos de sus referencias a la hora del rap.La evocación a ese pasado no fue casual puesto que había llegado el pasaje dedicado a "Música y delirio", su debut solista de hace 20 años, momento en el que sonaron "Soy tu nena", "Té de estrellas" y "Hermano plateado"., un recorrido que unió los dos extremos de la trayectoria del grupo, con un descanso en tal vez uno de sus mayores éxitos."La realidad es que este tema me encanta tocarlo con Dante. Ya lo vamos a volver a tocar y sino lo voy a intimar", confesó y bromeó a la vez, antes de prolongar el bloque de IKV con "Jugo", una canción que su propio excompañero también interpretó en su último gran concierto solista, ofrecido en junio pasado en el teatro Ópera., que permitieron mantener el mood bailable.La despedida fue tomando forma con una suerte de coda al bloque IKV, en este caso la bella "Abismo", en el único pasaje intimista y acústico, abordado desde la guitarra acústica y la trompeta."Novia de los planetas", con dedicatoria a su madre, regresó el concierto al terreno de "Aqua di Emma"; "Radios" propuso un último hit antes del cierre con la también reciente "Abrazarnos", coescrita con su hermano Lucas Martí, la cual cerró el círculo familiar y puso además el broche a un paseo de dos horas por el lado más cool de la música local.