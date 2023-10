Massa llega al debate con un triunfo político tras la sanción de Ganancias

Rossi destacó el debate presidencial obligatorio como "una herramienta más de la democracia"

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, destacó este sábado el debate obligatorio entre los candidatos a presidente que se realizará mañana en Santiago del Estero al señalar que se trata de "una herramienta más de la democracia" y "permite que más argentinos nos escuchen", mientras aseguró que "tenemos un muy buen candidato" y "estamos muy confiados para el debate".



"Estamos muy confiados para el debate porque además creemos que es una herramienta más de la democracia y que permite que más argentinos nos escuchen y tenemos un muy buen candidato", sostuvo Rossi en declaraciones a Radio 10.



El funcionario se refirió así al debate obligatorio que se realizará este domingo en Santiago del Estero entre los candidatos a presidente Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Javier Milei (LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda).



Rossi, por otra parte, manifestó que "vamos a hacer una muy buena primera vuelta sin ninguna duda", agregó que "si hay segunda vuelta vamos a estar" y señaló que "una de esas dos fuerzas va a ser Unión por la Patria y lo que pase con los opositores no lo sé".



"Hay un proyecto de derecha y un proyecto de ultraderecha, mientras nosotros tenemos un proyecto solidario", remarcó y consideró que Massa "revalorizó la palabra de la política sobre todo cuando hay una campaña que busca deslegitimizar a la política".



Recordó que "Massa dijo que ningún trabajador iba a pagar Ganancias y cumplió antes de que sea Presidente" y afirmó que la eliminación de este impuesto "ha sido una militancia de muchos años de Sergio".



"Reconocemos que tenemos que recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y pusimos a nuestro espacio político en un lugar donde siempre buscamos estar defendiéndolos", completó Rossi.



También se refirió a la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, y al debate que protagonizó con ella el 20 de septiembre pasado, junto a los candidatos a Vice Luis Petri (JxC); Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País); y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y Trabajadores -Unidad).



Consultado sobre las expresiones que escribió este sábado Villarruel en las redes, dónde afirmó: "Entiendo que no les gustó que en el debate barra el piso con Rossi", el funcionario respondió entre risas: "Villarruel está nerviosa".



"Ella no puede explicar de qué vivió, cuáles fueron sus ingresos hasta que llegó a diputada. Me parece que está nerviosa", lanzó Rossi y aseveró que "quiere reivindicar a la dictadura y la verdad es que les mintió a todos los argentinos", en el debate.



Agregó que "ella representa una fuerza política que no cree en la democracia" y recordó que "cuando le preguntaron a Milei si defendía la democracia" el candidato presidencial "le escapó a la respuesta".