Talleres y Belgrano empataron en el Mario Kempes

Guillermo Farré: “No festejo el empate, pero sumamos”

El director técnico de Belgrano de Córdoba, Guillermo Farré, dijo que no festeja empates pero valoró que su equipo "sumó" tras la igualdad en el clásico ante Talleres, a la vez que admitió que quedó “conforme” con el rendimiento de sus dirigidos.



En conferencia de prensa que brindó en las zonas bajas del estadio Kempes, Farré reiteró que se iba "conforme porque se jugó al nivel que se requiere para este tipo de partidos".



"El segundo tiempo fue abierto. Fue un partido interesante y me quedo tranquilo porque la mentalidad del grupo sigue intacta", siguió el ex volante central, a la vez que consideró que “la figura del partido fue Guido Herrera”, arquero del rival.



"En el segundo tiempo tuvimos las situaciones más claras, y no pudimos terminar las jugadas como pretendíamos. El partido fue para cualquiera", cerró.



El equipo de barrio Alberdi marcha en la segunda colocación de la zona B, y en su análisis Farré sostuvo finalmente que Belgrano "está siendo muy protagonista del torneo porque los jugadores saben cómo interpretar cada partido".