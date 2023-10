Miles de chaqueños votan bajo un calor agobiante

Pueden sufragar un total de 998.377 electores locales y 878 extranjeros. / Foto: Pablo Caprarulo

Jorge Capitanich. / Foto: Pablo Caprarulo

Leandro Zdero. / Foto: Pablo Caprarulo

en el marco de una jornada en la cual la temperatura podría superar los 40º grados en varias de las localidades provinciales.Las autoridades electorales indicaron que hasta el mediodía no se habían producido incidentes de consideración y tampoco hubo problemas para abrir las urnas, salvo las cuestiones normales de toda elección.Pese a que dirigentes oficialistas y opositores señalaron haber encontrado boletas rotas o faltantes, todos indicaron que la de hoy está siendo "una jornada tranquila" y que las elecciones se están desarrollando con absoluta normalidad."Dios quiera que el pueblo argentino se exprese mayoritariamente hoy y pueda concurrir a las urnas y elegir libremente", expresó el gobernador luego de ejercer su obligación cívica.El gobernador, quien anticipó que no viajará a la ciudad de Buenos Aires, también destacó la coordinación con las fuerzas nacionales para garantizar el inicio de los comicios con normalidad: "La coordinación es impecable y no hay ningún inconveniente que pueda afectar el desenvolvimiento de esta jornada", destacó.Por su parte,Más tarde, en UEGP Nº 4 "Rayo de Luz", otro establecimiento de la capital chaqueña, emitió su voto el gobernador electo, el radical Leandro Zdero, quien pidió a "los chaqueños que vayan a votar porque se define el futuro de los argentinos".dijo Zdero.En esta elección, además de presidente, se eligen tres diputados nacionales y uno para el Parlasur.Entre los candidatos que buscan su reelección está Aldo Leiva, el primero en la lista de Unión por la Patria. "Salvo las elecciones de 1983, estas son las más importantes de los últimos 40 años. Todos los argentinos tenemos la expectativa de que transitaremos por un camino mejor", comentó en diálogo con Télam.En cambio, Carlos García del frente La Libertad Avanza, destacó "la cantidad de gente que se está volcando para emitir su voto". Para él "eso demuestra el interés de la gente para producir un cambio".