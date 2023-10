Sigue "La tentación del viaje", un musical que valora la decisión de quedarse en el país

Un musical sobre el arraigo y la lucha por cumplir los sueños. / Foto: IG@notyouriso.

Violeta Cárcova, la directora de 22 años. / Foto: gentileza Violeta Cárcova.

Dónde y cuándo verla "La tentación del viaje" fue los lunes de septiembre y continúa en octubre a las 21 en el Teatro Regina, Avenida Santa Fe 1235, de la Ciudad de Buenos Aires.

El elenco está conformado por actores jóvenes y otros más experimentados. / Foto: IG@notyouriso.

Nicolás Medina, Violeta Cárcova y Carlos Gianni. / Foto: Gentileza Nicolás Alan Medina.

La obra sale a escena los lunes en el Teatro Regina. / Foto: IG@notyouriso.

Quiénes hacen "La tentación del viaje" Elenco: Daniela Rubiatti, Tiki Lovera, Florencia Róvere, Tony Lestingi, Joaquín Catarineu y Nicolás Cúcaro.

Libro y letras: Violeta Cárcova

Música original: Carlos Gianni



Dirección general: Violeta Cárcova. Dirección musical y arreglos: Facundo Cicciu. Dirección vocal: Lucía Berraud, Rosario Cabrera M. Coreografía: Rodrigo Villani. Producción general y ejecutiva: Nicolás Alan Medina. Asistencia de dirección: Amancay Vera. Stage manager: Camila Pérsico. Escenografía y vestuario: Violeta Cárcova. Músicos en vivo: Florencia Blanes, Federico Accorinti, Franco DePaoli, Javier Mauricio Salomón, Facundo Cicciu, Joaquín Catarineu. Audiovisual: Lucas Matlin.



Aunque hace unos pocos años que terminó el secundario, Violeta Cárcova sabe muy bien de qué habla. Semanas atrás despidió a su hermano que se fue a vivir y trabajar al exterior y tiene amigos y conocidos que partieron o sueñan con armar las valijas definitivamente. Por eso ideó, escribió y“Esta obra nació con una imagen: una cocina de restaurante alborotada y una señora especial. Empecé a trabajar a partir de ahí, sin saber muy bien qué estaba buscando”, cuenta la joven queJulio Boccay El Bondi Creaciones, dirigió una obra corta, y ahora estudia cine junto a varios integrantes del elenco y la producción.“No sabía a dónde iba a llegar. Sí que me interesaban dos cosas:como la posibilidad de ser quien uno quiere en otro lugar, sin prejuicios, sin rutinas, con mayor libertad para probar cosas nuevas; yque lleva consigo historias, anécdotas, enseñanzas y algunas certezas sobre los afectos y el desarraigo”Sobre el papel, aquella imagen se convirtió en la historia de Julieta, una moza que trabaja en un restaurantea cumplir sus sueños. Sin embargo, llega al local una clienta quien, a través de su propia experiencia de viajes, está dispuesta ay no necesita abandonar sus afectos para ser feliz.Cárcova se tomó tres años para escribirla en los talleres de Laura Paredes y Agustina Gatto. Esta última le hizo notar que había diálogos que podían convertirse en las letras de las canciones de un musical y, cuando puso el proyecto en marcha junto a su amigo y productor Nicolás Alan Medina, éste le propuso llamar al maestro Carlos Gianni para que componga, el maestro del musical en la Argentina, cuyas obras vieron varias generaciones. “Crecí con los espectáculos infantiles de Midón y todavía voy cada vez que hacen una puesta de sus obras. La última fue 'Hotel Oasis', que es para adultos”, confiesa Cärcova. Y el nombre de Midón vuelve a sobrevolar la obra ya que uno de los protagonistas esuno de los actores que participó en la mayoría de los musicales delA su modo,sobre la dicotomía entre el exilio o la permanencia, pero lo hace con el lenguaje, y la música de su generación. “La obra tiene una resolución esperanzadora- adelanta, sin ánimo de “spoilear” la directora-. No sé si vale para todo el mundo, si le sirve a todos, pero es una opción válida”.Luego apunta que su objetivo es convocar al público para disfrutar de la música y el arte, pero también cy son “los temas que nos hacen humanos”.Sin embargo, aunque la historia enfoca a una protagonista joven, apela a una conexión entre generaciones, arriba y abajo del escenario. Por eso el equipo que la pone en escena cada lunes está compuesto por actores y técnicos de las más diversas edades, Cada uno expuso su punto de vista y suma su esfuerzo en. Así lo sintetiza la directora en una carta al público que está en el programa de mano: “Todo es mejor en compañía”.