Renunció Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete bonaerense

Si bien no se precisa la fecha del viaje, en los posteos de Clérici, que luego fueron borrados de su cuenta de Instagram, se pueden ver fotos junto al exintendente de Lomas de Zamora en un barco de lujo navegando por el Mediterráneo

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, presentó en la tarde de este sábado su renuncia a ese cargo mediante una nota al gobernador Axel Kicillof, quien se la aceptó, después de que se conocieran fotografías suyas en un yate junto a una modelo en Europa.Fuentes oficiales indicaron a Télam que la dimisión se produjo después de que se conociera públicamente un viaje que el ahora exfuncionario hizo junto a la modelo Sofia Clerici a Marbella (España).Si bien no se precisa la fecha del viaje, en los posteos de Clérici, que luego fueron borrados de su cuenta de Instagram, se pueden ver fotos junto al exintendente de Lomas de Zamora en un barco de lujo navegando por el Mediterráneo.Desde el entorno de Insaurralde difundieron un comunicado en el que éste explicó: "Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia".Insaurralde arribó al gabinete bonaerense después de las elecciones legislativas de 2021 y, hasta ese momento, fue intendente de Lomas de Zamora por 12 años.Al conocerse el hecho, los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) cuestionaron en redes sociales la actitud de Insaurralde.Desde el Ejecutivo bonaerense indicaron que por ahora "no hay reemplazo", y adelantaron que el Gobernador analizará cómo continuará la situación de la Jefatura de Gabinete en las próximas horas.