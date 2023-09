Perczyk: "Repudio a los dichos de Krause que proponen desde LLA, eliminar al diferente”

Perczyk: "El discurso de LLA avala el terrorismo de Estado" / Foto: archivo Alfredo Luna.

Dichos de Krause

Milei respaldó a Krause

El ministro de Educación, Jaime Perczyk consideró este sábado que los dichos de Martín Krause , el asesor del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre la, son parte de una campaña que "busca eliminar al diferente"."Repudio a los dichos de Krause. Al pensar así plantea una discusión más profunda, que desde ese espacio y tiene que ver con recortar, terminar y eliminar al diferente”, señaló Perczyk en declaraciones a Radio Splendid.En un panel organizado el jueves por la Universidad Torcuato Di Tella,Al evaluar de forma negativa a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que se utilizan en Argentina para determinar el piso de lo que deben aprender los alumnos, Krause apuntó: "¿Imagínense si lahubieran sido argentinos? ¿No hubiera sido mucho mejor?".Las declaraciones del especialista de LLA se dieron en el seminario en el que también participaron Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación que representó a Unión por la Patria (UxP) y la investigadora Mónica Marquina, que expuso la posición de Juntos por el Cambio (JxC)."Tenemos que discutir si vamos a construir un país con todos adentro, convocando a los que piensan distinto, o instalar es la supresión del otro", apuntó el titular de la cartera educativa.Los comentarios de Krause merecieron el repudio de un amplio abanico de dirigentes políticos y de la comunidad judía , que coincidieron en calificar esos dichos como "banalizantes del Holocausto" perpetrado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.En la noche de este viernes, en sus redes sociales, Milei respaldó a Krause y sostuvo que era objeto de "una cancelación" y aseguró que su espacio "no entregará gente buena por sus errores".en este país repleto de corruptos, delincuentes y asesinos por una frase desafortunada por la que se disculpó nos están confundiendo con uno de ellos. Nosotros no entregamos gente buena por errores. Menos a pedido de una banda de inmorales que quieren destruir el nombre de una persona por razones políticas", apuntó el economista ultraliberal en un mensaje publicado en su cuenta de la red X, antes conocida como Twitter.Al referirse a la discusión sobre si es necesaria una ley que penalice a quienes niegan los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura militar, Perczyk aseguró no tener aún "una opinión formada", pero recordó que"El discurso de LLA avala el terrorismo de Estado. Están creando un clima con el que no estamos de acuerdo. Nosotros (Unión por la Patria) creemos que hay que poner el foco en la educación y convivir democráticamente incluyendo a todos", puntualizó.