Un microscopio para uso forense y un acelerador de partículas ganaron el Concurso Innovar

El certamen repartió 57.500.000 de pesos en 97 distinciones distribuidas en los premios de cada categoría y dos "Grandes Distinciones Innovar", entre las 1.049 iniciativas que fueron registradas

El listado completo de los ganadores y las menciones del Inta, el Inti y la Agencia I-D-i se pueden ver en la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Un microscopio digital de identificación forense y un acelerador de partículas que se puede usar para combatir determinados cánceres, entre otros usos, resultaron los "grandes ganadores" de la 18º edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también distinguió a otras 97 iniciativas de todo el país con la suma de 57.500.000 pesos.El auditorio de la sede del Centro Cultural de la Ciencia estuvo colmado de profesionales y adolescentes estudiantes de escuelas técnicas de todo el país impulsores de proyectos que buscan soluciones en distintos territorios o transformar los recursos y la tecnología."Lo mejor que tiene la Argentina no es solamente su producción natural, sus productos primarios sino la capacidad de agregar valor a partir del trabajo y de la innovación de su gente. Lo que expresa innovar es esa calidad enorme que tiene la Argentina respecto del desarrollo científico tecnológico", dijo a Télam el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, luego de encabezar la ceremonia.Además recordó que "no sería posible desarrollar este tipo de iniciativas si no tuviéramos un sistema científico tecnológico y un sistema educativo público que es el que sostiene principalmente el desarrollo de la Argentina".Más de 150 innovadoras e innovadores exhibieron sus prototipos durante tres días, mostrando sus iniciativas al público y al jurado que eligió los proyectos ganadores.El certamen repartió 57.500.000 de pesos en 97 distinciones distribuidas en los premios de cada categoría y dos "Grandes Distinciones Innovar", entre las 1.049 iniciativas que fueron registradas.Andrés Kreiner tiene 73 años, estudió Física en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en Ciencias Naturales en Alemania, es profesor de la Universidad de San Martín e investigador del Conicet en la Comisión Nacional de Energía Atómica y resultó ganador de varios premios a lo largo de la jornada, incluido el "Gran Distinción Innovar" por el proyecto "aceleradores para la vida"."Hace por lo menos 15 años empezamos a desarrollar tecnología de aceleradores. Son máquinas que sirven para darle mucha energía a partículas atómicas. En este caso, esas partículas aceleradas las hacemos impactar sobre un blanco en el cual se produce una reacción nuclear que genera neutrones", comenzó explicando a Télam Kreiner."Estos neutrones los queremos para desarrollar una metodología de cura de algunos cánceres que no tienen ningún abordaje hoy en día con las metodologías usuales", agregó.El investigador, que se sorprendió al ser elegido como uno de los "grandes ganadores", sostuvo, que "sin ciencia, la calidad de la vida del ser humano es muy inferior", mientras consideró que "ocupa un lugar fundamental en la cultura de un país".El otro proyecto que recibió el gran premio fue el de Luis Alfredo Ragone, licenciado en Criminalística por la Universidad Nacional de Entre Ríos y fundador de la empresa Micro Digital Tecnología Forense.(FW)Hubo 97 distinciones a proyectos agrupados en las categorías "Diseño innovador", "Investigación Aplicada", "Desarrollo Sustentable y Energía", "Alimentos", "Salud", "Robótica e Inteligencia Artificial", "Pequeñas y medianas empresas", "Innovaciones en la Universidad" y "Escuelas Técnicas y Agrotécnicas".Su proyecto consiste en el desarrollo de equipamiento que permite resolver hechos delictivos, a partir de la comparación microscópica de muestras forenses recolectadas en la escena del crimen."Lo que hace es ayudar a que haya equipamiento dentro de las fuerzas de seguridad. Cumplimos un gran objetivo que era mostrar a la Argentina y al mundo que los proyectos que tienen que ver con seguridad están en auge y necesitamos mucho de esto", sostuvo Ragone, en diálogo con esta agencia.Además hubo 97 distinciones a proyectos agrupados en las categorías "Diseño innovador", "Investigación Aplicada", "Desarrollo Sustentable y Energía", "Alimentos", "Salud", "Robótica e Inteligencia Artificial", "Pequeñas y medianas empresas", "Innovaciones en la Universidad" y "Escuelas Técnicas y Agrotécnicas".Entre ellos se encontraban desde una vacuna oral contra la gripe aviar, la fabricación de un hueso artificial inteligente como solución para pacientes con pérdidas óseas y hasta baterías de litio microestructuradas de carga ultra rápida.También otros que fortalecen la economía regional y agregan valor a productos, tales como una producción de tuna que permite la integración de mujeres campesinas de Santiago del Estero o la producción de levaduras autóctonas para el control de enfermedades de fruta orgánica.El encuentro también contó con la participación de alumnas y alumnos de las instituciones educativas que resultaron ganadoras en la categoría "Escuelas Técnicas y Agrotécnicas".Estos proyectos recibieron con anterioridad sus distinciones de 300.000 pesos para la elaboración de los prototipos que fueron realizados, bajo las mentorías del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).Mara Amaro, Morena Giménez y Morena Aragón tienen 19 años y presentaron su proyecto de "taza especial para personas especiales" que hicieron en la Escuela Técnica Nro. 460 "Guillermo Lehmann 460" de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe."Todo empezó como un proyecto de quinto año donde nos plantearon una problemática a resolver. Decidimos crear una taza. Siempre nos dijeron que busquemos algo para ayudar, para aportar algo a los demás. Decidimos centrarnos en una minoría que son las personas no videntes", explicó a Télam Mara Amaro.Su compañera, Morena Giménez, explicó que la taza "consta de cuatro sensores que cuando vierte líquido hace sonar pequeñas alarmas y cuando está al límite de la capacidad del vaso hace sonar una alarma final para avisarle al usuario que tiene que dejar de servir".Agustín Rozas, de 17 años, presentó junto a un equipo de estudiantes del Instituto Tecnológico del Comahue otra iniciativa que ayuda a transformar la vida de las personas que viven en Neuquén."En el pueblo de Cutral Co hubo un accidente en una refinería que fue causado por una fuga de gas. Tras eso surgió la idea de construir un robot multipropósito con una función principal de detectar gases", compartió a Télam.Carola Espinoza y Francisco González, ambos de 17 años, forman parte de la Escuela Agrotécnica Emeta de Tafi del Valle. "Presentamos el proyecto de la quinoa. Su finalidad es hacer una barrita con quinoa para que esto sea consumido como snack saludable en todas las escuelas de Tafí", contaron a esta agencia.El listado completo de los ganadores y las menciones del Inta, el Inti y la Agencia I-D-i se pueden ver en la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología.La ceremonia de premiación también contó con la participación del titular de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales, Juan Peyrou; el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano; la presidenta del Conicet, Ana Franchi. Además, la subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Lardone; el director ejecutivo del Inet, Gerardo Marchesini; la presidenta del INTI, Sandra Mayol; y la vicepresidenta, Nacira Muñoz.