El Gobierno extenderá el "dólar soja 4" hasta el 25 de octubre, confirmó Michel

Guillermo Michel / Foto: Eliana Obregón.

El Programa de Incremento Exportador (PIE) o "dólar soja" se extenderá hasta el próximo 25 de octubre, confirmó este sábado el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA),El funcionario señaló que la extensión del programa "se publicará en una edición especial del Boletín Oficial" y que, además de la soja,, el pasado martes."Se analizarán qué partidas arancelarias tienen saldos exportables y que no generen un impacto inflacionario en el mercado local. En el caso de la soja, hay un volumen importante que todavía está pendiente de liquidación y que seguramente se va a liquidar, lo cual", señaló Michel en diálogo con Radio Mitre.En ese sentido, el titular de la Dirección General de Aduanas destacó que van "32 ruedas consecutivas" de compra de divisas por parte del Banco Central (BCRA).De esta manera, el también denominado "dólar soja 4", que comenzó el 5 de septiembre y que debía finalizar el 30 del mismo mes, fue extendido por 25 días más, bajo las mismas condiciones y el mismo esquema cambiario que se llevó a cabo hasta hoy.La última edición del PIE, que comenzó el 5 de este mes, estableció un, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.De volcar los exportadores esos dólares al Contado con Liquidación (CCL), el promedio entre ambas cotizaciones arroja un tipo de cambio más alto, estimado entre los analistas del mercado en un rango que va de $420 a $450 por dólar, mejorando así la capacidad de compra de soja de la industria en el mercado local.De hecho,, lo cual motivó un aumento considerable en las ventas de mercadería por parte de los productores.Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante esta primera etapa del Programa se comercializaron alrededor de 4,5 millones de toneladas de soja, lo que implicó un marcado aumento en los niveles de comercialización del grano respecto de los volúmenes vendidos con anterioridad a la medida.Por su parte,Asimismo, la entidad empresaria indicó que durante septiembre el sector agroexportador liquidó divisas por un total de US$ 2.045 millones, lo que significó un aumento del 15% respecto de lo ingresado en agosto, pero una caída del 75% en comparación con lo registrado en septiembre del año pasado, mes en el cual se implementó el primer Programa de Incremento Exportador para el complejo sojero.El monto liquidado no corresponde solamente a soja, sino que también incluye al resto de los granos y sus productos derivados.No obstante, en cuanto a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) anotadas en el marco del PIE V hasta el 28 de septiembre, se registraron en total 934.245 toneladas, de las cuales 792.604 toneladas correspondieron a poroto de soja sin procesar, seguido por subproductos (133.754 toneladas), aceite (7.744 toneladas) y soja desactivada (142 toneladas).Teniendo en cuenta este volumen declarado, la entidad bursátil estimó queEn cuanto al stock de soja que todavía que manos de los productores, la BCR estimó un volumen de 3,9 millones de toneladas remanentes.Este cálculo contempla la producción de y la variación de stocks estimada para la campaña, es decir, la diferencia entre el stock inicial y stock final de la 2022/23.Es decir, de las 23,4 millones de toneladas de grano argentino que se consumirían en la campaña, producto de una cosecha de 20 millones de toneladas y 3,4 millones que se arrastraban de las campañas previas, ya se han comercializado 14,9 millones de toneladas., indicó la BCR.