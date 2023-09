Más de 40 diputados de diferentes bloques buscarán renovar sus bancas

Cuarenta y cuatro de los 130 diputados que tienen mandato hasta el 9 de diciembre / Foto: Eliana Obregón.

Más de 40 de los 130 diputados que finalizan sus mandatos en diciembre buscarán la reelección de sus bancas el próximo 22 de octubre, tras haber superado el filtro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), aunque algunos relegados a posiciones poco expectantes tras los resultados de esa instancia.Cuarenta y cuatro de los 130 diputados que tienen mandato hasta el 9 de diciembre quieren renovar su banca hasta el 2027, de los cuales 20 corresponden al Frente de Todos (FdT), que en esta elección se presenta con el nombre de Unión por la Patria (UxP), mientras que 22 corresponden a Juntos por el Cambio (JxC) y otros dos al Interbloque Federal y a Provincias Unidas.De todos modos sóloya que figuran en los primeros lugares de las listas luego de los reacomodamientos que surgieron tras los resultados de las PASO; instancia que también dejó fuera de competencia a un par de precandidatos.Los que tienen asegurada su candidatura para competir en las elecciones del 22 de octubre sonque encabeza la lista de UxP;, que está en el cuarto lugar de la lista bonaerense ycabeza de lista del UxP en la provincia de Santa Fe.También tienen posibilidades delos diputados de, que está en el séptimo lugar de la lista bonaerense; la legisladora del-cuyo referente es Juan Grabois-en el octavo lugar, yque está en el decimo tercer puesto.Otros que aspiran a susson el dirigente piqueteroque está en el 15to. lugar, yque está en el 17, aunque en este caso el oficialismo debería obtener los mismos porcentajes de votos que hace cuatro años, y en las PASO ese no fue el escenario (ingresarían 14).Por latiene su reelección casi asegurada la secretaria parlamentaria del FdT, laquien encabeza la lista de candidatos, y lo mismo sucede con el diputado y exembajadorquien está en el segundo lugar de la lista.Diferente es la situación del diputado porteño del, que está en el cuarto lugar: para ingresar, el oficialismo tiene que repetir la elección del 2019 cuando logró incorporar a cuatro legisladores, y en las PASO no se dio ese escenario.También tieneque encabeza la lista de diputados dedonde el oficialismo en ese distrito pone en juego dos de las cuatro bancas.Eltienen garantizado un nuevo mandato ya que está en el primer puesto de la lista de esa provincia, donde el oficialismo pone en juego dos de las tres bancas que deben elegirse.El buen desempeño de los libertarios en las PASO -con Martín Menem al frente- obligan a redoblar los esfuerzos del UxP para que Hilda Aguirre -segunda en la lista- pueda quedarse cuatro años más en el Congreso.Latambién buscará acceder a su reelección ya que figura en el segundo lugar de la lista que encabezará el gobernador Gustavo Bordet, con el objetivo de renovar las dos bancas que tienen en juego. Los resultados de las PASO le dieron una buena señal en ese sentido.Losque integran eltienen asegurada su reelección, ya que están ubicados en los dos primeros lugares de la lista, y en esa provincia desde hace años el oficialismo consigue la totalidad de las cuatro bancas que están en juego.logró el pasaporte a la candidatura tras imponerse en las PASO a otras tres listas , en una provincia gobernada hace mas de 20 años por el radicalismo y donde los libertarios debutarían en la distribución de bancas restándole una al FdT.Latambién buscará renovar su banca, aunque en un escenario difícil, ya que la lista que encabeza sacó poco más del 8% en las PASO, en una provincia adversa al kirchnerismo.En JxC, de los 22 diputados que buscan renovar sus bancas, casi la mitad forman un lote que no logró atravesar el filtro de las elecciones internas o quedó muy relegado como consecuencia de la redefinición de lugares en los distritos más numerosos.Una docena de esos legisladores tienen asegurada su reelección ya que encabezan la lista o están dentro de los primeros lugares de las mismas.Losson, quien en las PASO encabezó la lista que respaldó la postulación a presidenta de Patricia Bullrich, y lo mismo sucede conque secundó al jefe de la bancada macrista.También tiene garantizada su reelección como diputada por la, quien secundó a al excandidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto, cabeza de lista del binomio presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales; debido a que el reacomodamiento igualmente la dejó en un lugar expectante (cuarta).Proveniente de la misma boleta, la-ubicada originalmente en el cuarto lugar de esa lista- tiene amplias posibilidades de conseguir continuidad ya que quedará en el octavo lugar de un espacio que, de acuerdo a las PASO, puede aspirar a ingresar 12.La legisladora Mariana Stilman (Coalición Cívica) ubicada en el sexto lugar de la lista 'larretista' de las PASO y los diputados de la nómina de Bullrich Sebastián Salvador (UCR), Alberto Assef (PRO) y Pablo Torello (PRO), que estaban en los puestos 7, 9 y 11; fueron víctimas del corrimiento y se ubican del decimosegundo para abajo.En lista dela derrota de la lista de Rodríguez Larreta perjudicó a los diputados nacionales postulados para renovar: Tiene casiel presidente de la Coalición,que era primero en la lista y pasó a un aún expectante tercer lugar.No corrió la misma suerte Alvaro González, que del tercer lugar en la lista larretista pasó al noveno de la reorganizada nómina, en un distrito donde JxC no superaría las siete bancas.Casi fuera de contienda quedó la diputada Dina Rezinovsky, quien ocupaba el séptimo lugar de la lista porteña que impulsaba la candidatura presidencial de Larreta.En cambio tienen asegurada su reelección elque encabeza la lista única en las PASO de su provincia donde se ponen en juego tres bancas de las cuales dos corresponden al FDT.Eles el primer candidato de lista de JxC de ese distrito gobernado hace doce años por el radicalismo y donde la coalición opositora pone en juego tres de las cinco bancas que se eligen.El ses otro de los diputados que puede lograr su reelección ya que es cabeza de la listas que a nivel nacional encabeza Bullrich, y en un distrito donde JxC se quedó con la gobernación.También buscara su reelecciónes el primer candidato de la lista promovida por el gobernador Gerardo Morales, en un distrito donde se renuevan tres bancas, y donde los libertarios se impusieron en las PASO legislativas.Laes la segunda candidata de la lista única impulsada por el gobernador radical Gustavo Valdés, y allí los oficialistas confían en que renovaron dos de las cuatro diputaciones que están en juego.En las, el escenario es diferente: Alejandro Cacacce en San Luis; Francisco Sánchez, en Neuquén, y Federico Frigerio, en Tierra del Fuego, quedaron bien posicionado de acuerdo a los números de las PASO; en tanto que Ricardo Buryaile, en Formosa, y Felipe Alvarez, en La Rioja, deben sobreponerse al crecimiento de los libertarios si pretenden seguir como diputados.El misionero Alfredo Schiavoni perdió la interna de JxC y quedó fuera de competencia.se impuso en la interna y es candidato de JxC para tratar de obtener una de las cuatro bancas que se ponen en juego en uno de los distritos donde los libertarios hicieron una de las mejores elecciones en el tramo legislativo.En caso del Interbloque Federallos diputados de, que encabeza la boleta que lleva al gobernador Juan Schiaretti como candidato a presidente.Un panorama más complicado tiene el rionegrino Luis Di Giácomo, que si se proyectan los resultados de las PASO se quedaría afuera, ya que su lista se ubicó cuarta con menos del 10 por ciento de los votos.Por último, el bonaerense de Identidad, Alejandro "Topo" Rodríguez, no superó la instancia de las PASO porque la boleta en la que secundaba a Hilda 'Chiche' Duhalde no logró superar el piso de votos exigidos para pasar a la elección general.