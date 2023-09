Más de 300 activistas participaron del 3° Encuentro Plurinacional de Gordes

Foto: Alejandro Moritz

"Las personas gordes sufrimos discriminación en todos los ámbitos de nuestra vida que nos recorta la posibilidad de acceder a la salud y a la educación, pero también en lo relacionado a la política partidaria y en lo privado" Lucía Portos

Foto: Alejandro Moritz

"En Colombia no existe la Ley de talles, y es una de las cosas que nos gustaría avanzar para poder llevar experiencias argentinas a nuestro país, con propuestas y avances donde no se piensa el derecho al vestir como un derecho" Silvia Quintero

Foto: Alejandro Moritz

El Espacio Unzué de Mar del Plata fue sede este sábado del 3° Encuentro Plurinacional de Gordes de Argentina, con la presencia delocales, de la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Chubut, Santa Fe, Perú, Uruguay y Colombia.El encuentro convocó a partir del mediodía a un conjunto de activistas gordes y por la diversidad corporal, queLucia Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, dijo a Télam que "este tipo de encuentros sirven para reunirnos a los activistas de todo el país y de países vecinos y discutir temas de políticas públicas, visibilidad, representación y comunicación"."Las personas gordes sufrimos discriminación en todos los ámbitos de nuestra vida que nos recorta la posibilidad de acceder a la salud y a la educación, pero también en lo relacionado a la política partidaria y en lo privado", enfatizó la funcionaria que presidió el encuentro.Portos indicó que"Los equipos, como las camillas, no están preparados para soportar pesos superiores a los 120 kilos", graficó la funcionaria, y añadió que el Estado trabaja para romper paradigmas con estos temas.Silvia Quintero, dede la ciudad de Bogotá (Colombia) dijo a Télam que "este encuentro es fundamental para fortalecernos juntes con otros activistas de distintas partes de América"."En Colombia no existe la Ley de talles, y es una de las cosas que nos gustaría avanzar para poder llevar experiencias argentinas a nuestro país, con propuestas y avances donde no se piensa el derecho al vestir como un derecho", puntualizó.Quintero explicó que para ellay genera que por tener un cuero gordo no tengamos derechos a cosas básicas como montarse en un avión, un bus o una silla, o que los cinturones no sean amplios y hasta la ropa nunca se pueda conseguir en locales comerciales"."Soy hace 25 años experta en obesidad. Trabajo como bailarina gorda hace siete años cuando el espacio de la fiesta era un lugar que no se habitaba tanto y menos otro tipo de corporalidades, por lo que era difícil conseguir ropa erótica, medias de red y vestimenta en general", aseguró Tatiana Dumé, activista de la ciudad bonaerense de Sarandí.Dumé se dedica ahora "a hacer ´música activista gorda´ con un show donde participan bailarines gordes con prioridad para las personas gordas".mientras mostraba una rima con un paso de baile.Aldana Chuquín, de Lima (Perú), contó que en su cultura no se habla de estos temas y se normaliza la violencia por tener un cuerpo diferente. "Hoy poder estar aquí participando de este encuentro donde todos cuentan sus experiencias ayuda para seguir adelante", añadió.donde uno es responsable por ser gordo", resaltó en el encuentro, que contó con trabajos en comisión, un picnic Gordes, exposiciones y un show.