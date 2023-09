Kabusacki lanza "The Legendary Landscapes", disco que "invita a entrar en el paisaje"

Foto Prensa.

i m a rainbow too - Kabusacki VER VIDEO

Foto Prensa.

El compositor y guitarrista Fernando Kabusacki, uno de los más importantes exponentes de la música instrumental argentina, presentará el jueves 12 de octubre en el porteño El Morán su nuevo disco, integrado por 16 delicadas canciones que invitan a sumirse en un viaje sonoro atemporal, y que cuenta con invitados como León Gieco, Lisandro Aristimuño y Fernando Samalea."Este álbum es un viaje tan real como imaginario, propone entrar en un mundo de fantasía; en las sesiones de mezcla lo definíamos como trance, un mundo maravilloso que los sonidos plantean y crean, y en el que todo el tiempo hay una invitación a 'entrar en el paisaje'", describió Kabusacki en charla con Télam.Se trata de su 14to. trabajo solista,, con referencias como Kraftwerk, Giorgio Moroder, Gino Soccio, Charly, Tangerine Dream.El músico nacido en la ciudad de Rosario toca guitarras eléctricas, acústicas y sintetizadas y reparte su tiempo entre Tokio (Japón) y Buenos Aires; además compone música para dibujos animados, cine y teatro, y es guitarrista de Charly García (con quien grabó su último álbum, "La lógica del escorpión"), de Francisco Bochatón, y fue miembro de las bandas de María Gabriela Epumer y de Juana Molina, entre muchos otros."Me siento agradecido por las oportunidades que la música siempre me ha dado y me da. Me doy cuenta de lo afortunado que soy -aseguró-. Creo que desde mis primeras épocas girando junto a The League of Crafty Guitarists a principios de los 90, junto a Robert Fripp y a Los Gauchos Alemanes, desde mi primer disco solista, que empecé a grabar en Inglaterra hace más de 25 años, y desde mis primeros pasos como músico profesional en Buenos Aires maduré bastante y aprendí mucho".Actualmente, una colección de cortometrajes de animación realizados por 10 artistas visuales y animadores argentinos sobre los temas de "The Legendary Landscapes".En la presentación del jueves 12 de octubre en El Morán (Pedro Morán 2.147, CABA) estará acompañado por Matías Mango en piano, Uma Kabusacki en voz y teclado; Juan Ravioli en bajo eléctrico y Lucas Herbin en batería, para recrear juntos este nuevo disco plagado de climas, ritmos, sonoridades y melodías circulares y envolventes,- Este disco es una nueva esperanza. En un mundo tan triste, duro, angustiante y complicado espero poder aportar algo que a alguien le haga algún bien. Mis dos discos anteriores, "Deeper Man" y "=EP8", que hicimos con Lisandro Aristimuño, fueron muy bien recibidos, cayeron bien. Creo que estoy un poco más maduro en este arte de hacer discos. Igual me falta muchísimo por aprender y por refinar como productor. Hay cosas que todavía no me salen como me gustaría.El álbum surge de una sorpresiva obsesión con las máquinas de ritmos, los sintetizadores de ritmos, por eso investigué y conseguí dos máquinas excelentes. Comencé a programar muchísimos beats, y luego empecé a grabar guitarras y sintetizadores sobre ellos. Muchos delays, texturas, arpegiadores; pueden ser muy inspiradores, disparadores.Un nuevo descubrimiento para mí fue el Vocoder Boss para guitarra (un pedal innovador que pone el enorme rango expresivo de la voz humana al alcance de los guitarristas y bajistas), fue algo que me abrió caminos de expresión impensados. En lo vocal, me ayudó mucho también el hecho de que mi hija Uma (18), una excelente cantante, esté cerca. Me gusta mucho cómo canta y es un lujo que esté en mi disco.Todos mis discos son improvisaciones en estudio. Nunca empiezo a grabar con una idea musical previa. Voy donde los dedos me lleven, donde los sonidos me sugieran. Así aprendí a tocar, así es como me preparé siempre para responder a las sugerencias de la música en la medida que me sea posible. "Responder" es una palabra clave en este disco, más que "inventar" o "componer".- Los invitados cooperan porque participan del juego artístico, "abstracto" para algunos, un juego creativo donde podemos tocar lo que nos parezca bien sin miedo a no respetar reglas de estilo o género musical. No atan la música a nada: la dejan fluir, la dejan ser. Los músicos no se imponen; participan amorosamente.En esto siento que es un disco hermoso. Me hace muy feliz el universo que se creó con todos los maravillosos músicos que participan. Las percusiones y baterías de Sama han sido despojadas de toda alusión al rock, la voz de Haco no es japonesa, ¿de dónde es? es Haco. Recuerdo haber escuchado por primera vez a Haco en un disco de Fred Frith y pensé eso, es "de ningún lugar". Las palabras de León (Gieco) son humanas, más que argentinas o folclóricas. Lo que dice es maravilloso. El hecho de que uno de los músicos que más admiro y respeto en el mundo esté en el disco es simplemente enorme.- En el Morán van a encontrarse con una banda de amigos que se dan el gusto de tocar; celebramos la música. La música de quienes admiramos como Ennio Morricone, los instrumentales de Charly, The Shadows, algunos temas míos, otros de Fripp, Bob Dylan y The Band, Brian Eno, Ryuichi Sakamoto. y también vamos a mostrar algunos momentos del disco. Es un repertorio muy amable, muy accesible y con colores muy diversos. Son todos músicos tremendos y Morán es un lugar hermoso, muy cómodo, muy amable, y con un muy buen sonido.