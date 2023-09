Cheika, tras el triunfo ante Chile: "Estamos muy contentos con el partido que jugamos"

Foto archivo: Lara Sartor

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, Michael Cheika dijo que quedaron "contentos con el partido que hicimos", tras el triunfo sobre Chile por 59-5, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la zona D de la Copa del Mundo Francia 2023. "Chile fue un rival impresionante y ya viene jugando partidos competitivos", elogió el DT australiano, de 56 años, en rueda de prensa."En este cruce de equipos sudamericanos esperábamos mucho de ellos, no fue fácil. Tuvimos que trabajar para conseguir la victoria", señaló Cheika."Empezamos muy bien, agresivos, luego de marcar los primeros tries esperábamos que se hiciera más fácil, pero empezamos a perder el control", describió el técnico de Los Pumas."En ese momento, nos propusimos volver a nuestra idea inicial de dominar las cosas simples y que los puntos vengan a partir de allí", confió el entrenador.Más adelante, al ser consultado por el encuentro del domingo 8 de octubre frente a Japón, el DT aseveró que "ellos son un gran equipo, llegaron a los cuartos de final en el último Mundial y nosotros no, así que tenemos mucha hambre para estar en esa posición".En cuanto al posible equipo para enfrentar al elenco nipón, el DT Cheika indicó que "cada semana arrancamos de cero, ingresa el mejor equipo en cancha el primer día y después nos tomamos dos o tres días para ver si cambiamos de idea"."Un Mundial es distinto a otros eventos y no quiero que haya una competencia por un puesto, quiero un nivel de entrenamiento que aumente el nivel del equipo. Ayudándose unos a otros, es mejor que la competencia. El grupo es muy importante, todos pueden jugar", finalizó.Inglaterra, ya clasificado a cuartos de final, encabeza la zona con 14 unidades, seguido por Japón y Argentina con 9, mientras más atrás están Samoa, con 6 y Chile cierra con 0.