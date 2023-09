Eduardo Rinesi: "Somos más libres cuanto más Estado tenemos para auxiliarnos" VER VIDEO

"La gran tradición democrática piensa la libertad como la libertad para participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos, para intervenir en las discusiones sobre lo común, para intervenir en los procesos de toma de decisiones"

Rinesi brindó una extensa entrevista a Télam en el espacio de grabación audiovisual de la agencia pública de noticias / Foto: Downes Florencia.

Foto: Downes Florencia.

"¿Es más libre o menos libre el pibe al que el Estado le facilita una computadora con la que puede ver cine, jugar a los jueguitos o estudiar?"

Foto: Downes Florencia.

"El Estado a través de la administración democrática puede conquistar grados crecientes de libertad frente a poderes externos, que pueden ser los de un ejército invasor, los de un organismo financiero internacional o poderes más diversos"

"Me parece que cuando se atacan estos movimientos sociales, que fueron movimientos claves en la democratización de nuestra democracia, lo que se aspira a construir es una democracia mucho más limitada, mucho más restringida, con muchas menos libertades y con muchos menos derechos para todo el mundo"

Foto: Downes Florencia.

"Somos más libres cuando está allí el Estado custodiando tanto nuestra libertad individual como nuestra libertad colectiva. O, para decirlo con una palabra más frecuente, nuestra soberanía"

Foto: Downes Florencia.

El filósofo dijo Milei expresa en todo caso más "odio" y "violencia" que lo que se entiende por aquel concepto

El filósofo y politólogoanalizó los conceptos de "libertad", "democracia", "casta" y "rebeldía" instaladas en la campaña por la figura del candidato presidencial Javier Milei y cuestionó la noción de libertad asociada a un Estado que no interviene, al advertir queEn diálogo con Télam, el exrector de la Universidad de General Sarmiento (UNGS) repasó la relación entre libertad y Estado, debate que volvió a la agenda con el postulado "anarcocapitalista libertario" de La Libertad Avanza (LLA): sobre esa cuestión, el propio Rinesi dijo que"Hay que ser libres de la manipulación de los medios masivos de comunicación, de las ideologías dominantes, de la fuerza de las corporaciones", advirtió el ensayista y docente, y para conseguirlo, reiteró, "se necesita de más Estado, no menos"."Somos tanto más libres de esos poderes cuanto más Estado tenemos para auxiliarnos a ser libres", sintetizó Rinesi en unaRespecto al término "libertad", el autor de "Política y tragedia. Hamlet, entre Hobbes y Maquiavelo" (Colihue) planteó que el concepto "tenía un valor muy fuerte" en los primeros años de la democracia recuperada en 1983, al punto que "llegó a identificarse la idea misma de democracia con la noción de libertad", marcó., resaltó al reconstruir el clima y las expectativas de esos años.En este sentido, consideró que a esa idea de libertad se fueron incorporando complejidades crecientes en los 40 años de democracia y al profundizar en el análisis diferenció el abordaje que hacen del concepto 'libertad' las tradiciones democráticas, liberales y republicanas."La gran tradición democrática piensa la libertad como la libertad para participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos, para intervenir en las discusiones sobre lo común, para intervenir en los procesos de toma de decisiones", definió.Por el contrario"La idea democrática de 'libertad' supone, en cambio, un tipo de vínculo horizontal entre los ciudadanos que quieren ser libres para participar, para discutir entre ellos, para deliberar juntos sobre lo común", profundizó.En ese punto, el intelectual hizo hincapié en que"Hoy se nos vuelven evidentes todas las otras cosas de las que tenemos que ser libres. Como de la, de las, de la. Y", enfatizó ante Télam."¿Es más libre o menos libre el pibe al que el Estado le facilita una computadora con la que puede ver cine, jugar a los jueguitos o estudiar?", se preguntó Rinesi a modo de ejemplo.Por otro lado, el filósofo dijo que"Que los vuelvan sujetos más activos y no sujetos prescindentes, esperando que sus representantes deliberen, gobiernen, decidan por ellos", amplió.Al profundizar el análisis sobre la idea de libertad, Rinesi destacó que existe una tercera tradición ideológica, filosófica, política y cultural que entiende el concepto desde lo público y no desde lo meramente individual: la"La libertad en la tradición republicana no es pensada como una cosa privada, como una cosa de los individuos, en la que cada uno tiene que poder ser libre del Estado y de todos los poderes y de todas las constricciones para hacer prácticamente lo que quiera, para salir a la calle sin barbijo, para enfermar a los vecinos", aclaró primero, paraEntonces, remarcó que en la tradición republicana "la libertad es pensada como una cosa pública".Y puntualizó:Asimismo, añadió que "esa libertad", para concretarse, "requiere más Estado y no menos"."Es aquí, nuevamente, donde el Estado a través de la administración democrática puede conquistar grados crecientes de libertad frente a poderes externos, que pueden ser los de un ejército invasor, los de un organismo financiero internacional o poderes más diversos", continuó.Y agregó:En otro tramo de la entrevista, el politólogo se refirió a la insatisfacción que circula entre los ciudadanos de un Estado cuando éste no logra resolver las múltiples y crecientes necesidades del pueblo, una demanda -trunca- que en los últimos tiempos se ha definido comoEn este sentido,Consultado por los reiterados ataques que ciertas fuerzas partidarias lanzan hacia los movimientos de desocupados, a los organismos de derechos humanos y al feminismo, el filósofo y politólogo sostuvo que se trata de un fenómeno "particularmente serio" de la Argentina actual porque representa, dijo, un"Me parece que cuando se atacan estos movimientos sociales, que fueron movimientos claves en la democratización de nuestra democracia, lo que se aspira a construir es una democracia mucho más limitada, mucho más restringida, con muchas menos libertades y con muchos menos derechos para todo el mundo", alertó.Sobre la definición de, el exrector de la UNGS indicó que se trata de "un concepto que tiene una eficacia retórica grande" y que lleva implícita una connotación "fuertemente negativa" porque refiere a una sociedad llena de privilegios en la cúpula y con múltiples necesidades y carencias en la base.Por otra parte,Así, llamó a no "conformarse" con un sistema de gobierno en el que representantes del pueblo deliberen y gobiernen en nombre del pueblo y propuso, por el contrario, que se promuevan instancias de participación para que la propia ciudadanía se involucre en la gestión de lo común., evaluó.Por lo que insistió en que el modo de discutir la idea misma de 'casta' "es generar formas más democráticas (de Gobierno y de la propia política); esto es, formas más participativas de la vida política".Para Rinesi,Y reiteró que una participación de ese tipo evitaría "la sensación incómoda de que hay algunos que pueden ser calificados como una casta y otros que solo pueden verlos desde abajo y desde lejos".En cuanto a la noción de 'rebeldía', que para algunos pensadores hoy está más asociada a la derecha que a la izquierda o al progresismo, el filósofo dijo Milei expresa en todo caso más "odio" y "violencia" que lo que se entiende por aquel concepto., describió.En este sentido, afirmó que como sociedad se había acordado una cierta comprensión sobre ciertos modos y ciertas convenciones en torno al lenguaje político que eran respetados por todos, y que hoy "este sujeto (por el economista ultraliberal y postulante a la Presidencia) tira por el aire con una facilidad sorprendente y diciendo barbaridades".Por último, al referirse a lo que representa Milei como también a su discurso y maneras histriónicas, Rinesi concluyó que en esa novedad electoral "hay en cierto modo una rebeldía frente a la corrección política" pero se preguntó si la 'rebeldía' que algunos perciben en su figura merece seguir llamándose 'rebeldía' o si, más bien, "hay otra cosa allí", deslizó.