Milei llega al debate entre polémicas y repudios a sus referentes en educación y DDHH

Foto: Pepe Mateos.

Krause durante la charla en la realizó las polémicas declaraciones con las que banalizó el Holocausto / Captura de video.

Martín Krause / Captura de video.

Una investigación confirmó los encuentros de Villarruel con genocidas / Foto: Enrique García Medina.

Foto: Enrique García Medina.

Después de varios días sin apariciones públicas, el candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA),, se enfrentará este domingo al debate presidencial que se realizará en Santiago del Estero buscando centralizar sus propuestas en economía, y con sus referentes en Educación y Derechos Humanos -dos de los tres ejes del intercambio- sumidos en la controversia.Las, junto a la revelación de que su compañera de fórmula Victoria Villarruel siguió visitando genocidas condenados por desapariciones, violaciones y robo de bebés después de la publicación de su segundo libro, marcaron la agenda pública de los últimos días.Milei, en tanto, se recluyó esta semana para dedicarse casi exclusivamente a su entrenamiento para el debate junto a su equipo de campaña y, según trascendió, reaparecerá este sábado en Canal 9 en una entrevista grabada, en un nuevo programa conducido por el periodista, donde compartirá una cena junto al futbolistaComo es habitual, el candidato se mostró muy activo en sus redes sociales.En las últimas horas respaldó a Krause, su asesor en educación, tras sus repudiables declaraciones sobre el Holocausto , dijo que ya "se disculpó" por sus dichos y que"Los opositores que se están montando a la cancelación de un hombre intachable como Martin Krause en este país repleto de corruptos, delincuentes y asesinos por una frase desafortunada por la que se disculpó nos están confundiendo con uno de ellos", publicó Milei en las últimas horas en su cuenta de la plataforma X (exTwitter).Y agregó: ". Menos a pedido de una banda de inmorales que quieren destruir el nombre de una persona por razones políticas".El viernes, Krause -el principal asesor del candidato presidencial de La Libertad Avanza en materia de educación- comparó al Estado argentino con la Gestapo, la policía secreta del régimen de la Alemania nazi , al sostener que,"Todo sistema obligatorio y compulsivo termina siendo un sistema de adoctrinamiento y es lo que me parece lo peor y más preocupante. La idea nuestra es liberar la capacidad de que la gente pueda ofrecer servicios educativos de todo tipo. Hay un manto de regulaciones que lo impiden", manifestó Krause en un panel organizado el jueves por la noche por la Universidad Torcuato Di Tella, que incluyó referentes de los tres espacios políticos mayoritarios.Al evaluar de forma negativa a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que se utilizan en Argentina para determinar el piso de lo que deben aprender los alumnos, Krause apuntó:Esos dichos le valieron el repudio de la DAIA y de referentes políticos de todos los espacios que compiten en las elecciones del 22 de octubre, quienes condenaron la banalización del Holocausto.Por su parte,en la que sostuvo que "el ejemplo hizo mención al Holocausto de una forma que banaliza ese dramático acontecimiento"."Por lo que pido las disculpas correspondientes y agradezco a quienes me lo señalaran", señaló el asesor que prepara a Milei sobre educación, uno de los tres ejes principales que discutirán los candidatos presidenciales en el debate que se desarrollará este domingo en Santiago del Estero.Las últimas actividades públicas de Milei fueron el lunes cuando encabezó una caravana en el partido bonaerense de San Martín, junto a su candidata a gobernadora, Carolina Piparo; y el martes en un encuentro con Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos.Luego, desactivó su agenda pública,"Son todas especulaciones las versiones que surgieron sobre la salud de Milei", dijo en las últimas horas el asesor y presunto ministro del Interior en caso de que LLA gane las elecciones, Guillermo Francos, en una entrevista con Radio 10.Según confirmaron desde su espacio, Milei se preparó junto con sus asesoresen materia económica y con el posible jefe de Gabinete en caso de ganar las elecciones, Milei viajó a la capital santiagueña en un vuelo de línea , acompañado por su hermana Karina y la candidata a vice Victoria Vilarrruel, su asesora en temas de derechos humanos, que será otro de los ejes temáticos del debate de mañana.El viernes, el sitio El Destape reveló que Villarruel realizó visitas a varios genocidas entre 2014 y 2016 , lo que pone en contradicción las aseveraciones vertidas por la postulante de LLA durante el debate de candidatos a vicepresidentes que se llevó a cabo la semana pasada en el canal TN.Esta revelación también le valió el repudio de varios referentes del oficialismo.La portavoz de la Presidencia,en el penal de Marcos Paz, y remarcó que es un "deber exponer" esos hechos para "defender" a la democracia.También, el jefe de Gabinete y aspirante a la vicepresidencia de Unión por la Patria (UxP),, le recordó a la diputada nacional durante un intercambio sus visitas a genocidas condenados, entre ellos Jorge Rafael Videla, algo que la abogada justificó al decir que frecuentó al exdictador con el propósito de escribir un libro sobre los procesos de lesa humanidad que se tituló "Los llaman los jóvenes idealistas", que se publicó en 2009.En la información difundida por El Destape se indica queVillarruel se defendió públicamente este sábado, a través de la plataforma X, donde público una foto dónde se puede ver una edición del 2018 de su libro "Los llaman… jóvenes idealistas"."Entiendo que no les gustó que en el debate barra el piso con Rossi pero los zurdos parece que son unos viciosos. La edición corregida y ampliada de mi libro", espetó la candidata a vicepresidenta.Con las polémicas en educación y derechos humanos de fondo, el libertario buscará enfrentar a sus oponentes y tomará como principal contrincante al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, con quien ya dijo que "irá a un ballotage", según las encuestas que manejan en La Libertad Avanza.