Arranca el juicio a "El Carnicero" por el crimen de un empresario español

“No merecen salir nunca más, perpetua es la muerte de mi padre”, dijo la hija del empresario

Una de las hijas de Roberto Fernández Montes, el empresario de origen español asesinado en 2017 en su departamento del barrio porteño de Caballito, en un crimen por el que ya está condenado su exyerno y por el que ahora será juzgado un segundo imputado, aseguró que confía en la Justicia, que espera que su exmarido y este segundo acusado no salgan “nunca más” de prisión y que la única perpetua es la muerte de su padre.



"Como hija, confío en la Justicia plenamente. Accionaron con criterio, en nuestro caso funcionó”, dijo a Télam Natalia Fernández.



En relación al imputado Pedro Ramón “El Carnicero” Fernández Torres (57), la mujer dijo que “ya sea por sentido común y por la multiplicidad de pruebas, y sumado a que se fugó durante cinco años, queda clara su culpabilidad en el asesinato atroz” de su padre y que merece una “prisión perpetua”.



“Todos estos años como hija, me planteaba qué es perpetua, porque en este país perpetua son 35 años de los cuales podés ir apelando. Perpetuo es mi dolor, el de mis hijos ante toda esta bestialidad”, dijo la hija de la víctima, que declarará como testigo en la audiencia inicial.



Y agregó: “Perpetua es la muerte de mi padre. Yo no puedo esperar 35 años como pueden hacer las familias de estas personas. Estas personas no merecen salir nunca más”.



“Ojalá declare, dé datos y ponga algo de luz en el caso, cosa que no hizo el otro asesino que está preso”, dijo la mujer en relación a su exmarido, el ya condenado Santiago Corona, a quien calificó como un “psicópata perverso”.



Natalia señaló que si Fernández Torres –quien nunca declaró en la causa-, “aportara más datos, se podría conocer si hay otras personas implicadas y qué participación tuvieron”.



“Es irreparable el daño que nos hicieron, siendo conscientes de lo que hacían, porque fue planificado y deseado. Solo Dios sabe si son dignos de perdón. Yo como hija y ser humano, no puedo entender ni perdonar. Me aferro a la justicia divina y de ella nadie va a poder escapar”, concluyó.