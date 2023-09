"Es un debate dirigido hacia el pueblo para tener un voto informado"

Foto archivo: Víctor Carreira.

"No somos Estados Unidos que tiene una tradición importante de debates, pero ya llevamos varios debates y este me parece que tiene algunos condimentos que lo pueden hacer más interesante" Ricardo Gil Lavedra

El integrante del Consejo Asesor de la Cámara Nacional Electoral (CNE),que tendrá lugar este domingo en Santiago del Estero entre los cinco candidatos para "poder tener un voto informado y conocer cuáles son las ideas respecto a los temas que más interesan a la gente" y señaló que "está dirigido sustancialmente hacia el pueblo"."Es un debate que está dirigido sustancialmente hacia el pueblo. Es decir, es el pueblo el destinatario de ese debate para poder tener un voto informado y poder conocer cuáles son las ideas de cada uno de los candidatos respecto de los temas que más le interesan a la gente.Gil Lavedra en declaraciones a Télam en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery antes de partir hacia la capital santiagueña.Gil Lavedra compartirá vuelo con los candidatos presidenciales de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei y del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, que viajan acompañados de sus asesores.Sobre el posible impacto del debate en la población, el integrante del consejo asesor de la CNE admitió que la Argentina no tiene "tradición" de debates presidenciales, como sí sucede en Estados Unidos."No somos Estados Unidos que tiene una tradición importante de debates, pero ya llevamos varios debates y este me parece que tiene algunos condimentos que lo pueden hacer más interesante", opinó.En este sentido, Gil Lavedra señaló que el bloque que consistirá en preguntas cruzadas entre candidatos es uno de esos "condimentos" y afirmó queAsimismo, consideró que "por razones lógicas" es un ejercicio no destinado a "largas exposiciones"."Son cinco candidatos y el tiempo es limitado, cada uno de los candidatos va a tener un tiempo acotado para hacer cada uno de las propuestas yEs decir, no es para largas exposiciones", sostuvo ante Télam.Finalmente, Gil Lavedra indicó que esperan que los candidatos puedan participar en el debate sin "agresiones", pero señaló que "nunca se sabe".