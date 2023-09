Accesibilidad comunicacional para una democracia real

Cuando leemos noticias, nos informarnos por radio o televisión, posteamos en redes sociales, vemos series, navegamos en internet para sacar una entrada a un espectáculo, comprar on line o sacar un turno médico, perdemos la dimensión de la cantidad de barreras que una parte de la población encuentra a la hora de acceder a información o contenidos audiovisuales en general.



Aproximadamente un millón y medio de personas viven en Argentina con alguna discapacidad o limitación funcional. Día a día sus derechos son vulnerados porque no tienen acceso a una comunicación accesible.



Este domingo tiene lugar el debate televisivo de las candidatas y los candidatos presidenciales. Para que toda la población pueda ejercer plenamente sus derechos políticos y ciudadanos, es necesario garantizar que ese espacio sea accesible.



¿Pero cómo se hace?



Desde el la Defensoría del Publico de los medios de comunicación audiovisual y específicamente desde nuestro Observatorio de Accesibilidad nos dedicamos a monitorear, recomendar y visibilizar este tema y construir propuestas de política pública que contribuyan a ampliar y garantizar derechos. Así fue como en la primera asamblea de 2023 del Consejo Asesor de la Sociedad Civil que asiste al observatorio se puso en agenda trabajar sobre un reclamo histórico de los colectivos que reúnen a personas con discapacidad: la accesibilidad en el proceso electoral. Todos los días recibimos en esta Defensoría reclamos de las audiencias por la falta de interpretación de Lengua de Señas Argentina o de subtítulos en informativos y espacios de ficción y no ficción.



De allí en más pusimos manos a la obra para la redacción de las "Recomendaciones para la transmisión accesible del debate presidencial ( y otros debates)", disponible en www.defensadelpublico.gob.ar.



Pensamos esas recomendaciones sin limitarnos a las personas con discapacidad. Incluimos a diversas comunidades lingüísticas, personas mayores y muchas otras. Se estima que cerca del 15% de la población no accede a la información por dificultades en la accesibilidad.



Con el objeto en incidir y lograr un cambio real iniciamos este año una ronda de encuentros e intercambios con distintas instituciones involucradas en el debate presidencial. Trabajamos junto a la Cámara Nacional electoral y la TV Pública y llevamos nuestra propuesta a candidatas y candidatos de todos los sectores y nos pusimos a disposición de los equipos de campaña.



Tuvimos una excelente recepción y hoy podemos celebrar avances.



Este domingo tendremos la primera transmisión del debate presidencial en Lenguas de Señas Argentina (LSA) a pantalla partida, por medio del canal de Youtube de la TV pública, la realización y divulgación previa de un instructivo sobre cómo activar el subtitulado oculto (Closed Caption), la circulación en redes sociales por parte de la Comisión Nacional Electoral del texto plano desgrabado de todo lo expresado en ese intercambio entre candidatas y candidatos y la posterior disponibilidad en el canal de YouTube de la TV pública de los videos con subtítulos. Por otra parte, se garantizó la esencia de la mayoría de las recomendaciones, como los planos frontales con una cámara por candidata o candidato, LSA en la transmisión oficial y el anuncio de las herramientas de accesibilidad por parte de quienes presenten y moderen.



La comunicación política accesible es parte del derecho a la comunicación de las audiencias sin discriminación y también una deuda de esta democracia a punto de cumplir 40 años. Creemos que es posible. Seguimos trabajando para lograr el compromiso de todas y todos las y los actores.







Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.