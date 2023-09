Estudiantes y Gimnasia, un duelo que paraliza a La Plata

Gimnasia viene de ganar la última edición del clásico en el Bosque | Eva Cabrera- archivo

Estudiantes, que busca acercarse a la zona de clasificación de la Copa de la Liga y asegurarse un cupo en la Copa Libertadores 2024, recibe este domingo en el clásico platense a Gimnasia, angustiado en la lucha por mantenerse en primera división, en un encuentro interzonal válido por la séptima jornada.El clásico platense se jugará en el estadio Jorge Luis Hirsch-UNO desde las 17, con el arbitraje de Fernando Echenique, el VAR de Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.Estudiantes tiene cinco unidades en la Zona B y luego de no haber ganado en las primeras cinco fechas, con dos empates y tres reveses, y recién logró un triunfo en su última presentación ante Newell's.Tras quedar fuera de la Copa Sudamericana ante Corinthians de Brasil en cuartos de final el "Pincha" avanzó en la Copa Argentina hasta cuartos de final luego de haber dejado en el camino a Independiente.El equipo de Eduardo Domínguez tiene 50 unidades en la tabla anual, por ahora clasifica para la Copa Sudamericana y esta cerca de los puestos de Copa Libertadores, por lo tanto los tres puntos en juego ante e "Lobo" son muy importantes.Domínguez no tuvo el mejor estreno como entrenador de Estudiantes en los clásicos cuando el 19 de marzo pasado el "Pincha" cayó 2 a 1 en el bosque después de un invicto de 20 encuentros en los mano a mano.Gimnasia, con seis puntos en la Zona A, la pasa mal en los últimos puestos de la tabla anual, con 36 unidades, en una definición que será no apta para cardíacos en cuanto al equipo que bajará a la Primera Nacional a fin de año.El "Tripero" jugó algunos partidos ante rivales directos, con victoria ante Vélez (2-1 de local) y derrotas ante Colón 2-0 de visitante), Independiente (en La Plata, 2-1) y Huracán (en Parque de los Patricios, 2-0).El morbo estará a la orden del día en el clásico de la capital bonaerense puesto que Estudiantes tiene la posibilidad de asestarle un duro golpe a su tradicional rival si le gana.En el historial general hubo 174 clásicos platenses con ventaja calara del "Pincha" de 64 victorias contra 48 y 62 igualdades.La más paradójico es que ambos equipos suman muchos años sin vencer en el estadio de Estudiantes.El local no gana hace 18 años cuando venció 1-0 con gol de José Luis Calderón, mientras que el "Tripero" no lo hace hace 20 al vencer 4-2, en el último clásico en el viejo estadio, antes de que fuera remodelado.En la nueva cancha se registraron dos empates en 2021 sin goles y sin público debido a la pandemia de Covid-19 y el restante en 2022 con una igualdad 1 a 1.Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Federico Fernández y Eros Mancuso; Santiago Ascacibar, Jorge Rodríguez, José Sosa, Benjamín Rollheiser y Javier Altamirano; Mauro Méndez. DT: Eduardo DomínguezGimnasia: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Nicolás Colazo; Matías Abaldo, Agustín Bolivar, Rodrigo Saravia y Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.Arbitro: Fernando EcheniqueVAR: Fernando EspinozaCancha: EstudiantesHora de inicio: 17.TV: TNT Sports.