El presidente rusoreafirmó el significado de los Brics para el fortalecimiento del desarrollo autónomo de los países emergentes y en especial de América Latina. “Losno son una especia de alianza militar. Son simplemente una plataforma para”.Putin inauguró el viernes la Conferencia Parlamentaria Internacional “Rusia-América Latina” con un discurso donde, además de saludar a los más de 200 participantes de numerosos países latinoamericanos, subrayó la disposición de su país aEl presidente ruso anunció que su país, que luego de la reciente cumbre Brics en Sudáfrica asumió la presidencia pro tempore del grupo en 2024, ayudará “a garantizar que esas estructuras establezcan vínculos prácticos con la Unión Económica Euroasiática y comparen enfoques sobre cuestiones actuales de política comercial, regulación arancelaria, estimulación de inversiones y transferencia de tecnología”.Tras puntualizar que, señaló que su gobierno conoce "las diferentes tendencias en diferentes esferas políticas, especialmente en vísperas de diversos acontecimientos políticos dentro de estos países".Putin aseguró que “no importa qué partidos políticos en esos países se unan, se hayan unido, quieran unirse, trabajen con… organizaciones (como) los Brics. No importa lo que suceda en el ámbito político o en esos partidos, todos se ven obligados a guiarse por el estado de ánimo de la gente. Y”.El mandatario reiteró la esencial cooperación de su país “incluso en aquellas cuestiones que son claves para la agenda BRICS”. Putin aseguró queSubrayó que “ahora los países latinoamericanos están mostrando un patrón de progreso en la formación de un. Mostró su convicción de que “los estados de América Latina, con su enorme potencial económico y sus recursos humanos, sumados a la determinación de aplicar una política exterior soberana e independiente, desempeñarán uno de los principales papeles en el mundo”.Putin se refirió al desarrollo de los intercambios comerciales con los mercados emergentes, lo que, dijo, “se ve facilitado por una transición más vigorosa de las transacciones financieras a monedas nacionales, la creación de canales de cooperación crediticia y bancaria y el establecimiento de nuevas cadenas de transporte y logística”.Mencionó que en la recientecelebrada en San Petersburgo, “los líderes africanos afirmaron que la carga total de la deuda de África supera el billón de dólares. Es simplemente imposible pagar, dado el nivel de desarrollo económico de esos países”.Al respecto, Putin afirmó que “las relaciones financieras y crediticias modernas están estructuradas en el mundo de tal manera que sirven exclusivamente a losAl final todas estas reglas e instituciones (sólo) sirven al interés de este ´dorado milenio’. Tenemos ciertamente que pensar en esto. Pensamos en esto incluso en el marco de los Brics”.El presidente ruso expresó su seguridad de que “las asociaciones latinoamericanas de integración también piensan en esto y también discuten estos temas. Estas obligaciones crediticias, formuladas en muchos mercados en desarrollo, y ni siquiera tienen la forma de algún tipo de compromiso de pago, son una especie de ‘obrok’ (pago forzado de los siervos rusos a su dueño tanto en dinero como en productos). Una especie de ofrenda. No debería suceder. Por eso”.Putin mencionó algunos de los proyectos económicos conjuntos en los que trabajan Rusia y países latinoamericanos. También se refirió a los cinco mil estudiantes latinoamericanos que estudian en Rusia, anunciando un aumento en el número de becas para este año académico, así como al entrenamiento de personal para las fuerzas del orden de nuestros países.En especial señaló los proyectos en el ámbito de la medicina y la asistencia sanitaria que contribuyeron a la seguridad biológica y epidemiológica y recordó quePutin, en un momento de su discurso afirmó que “los latinoamericanos siempre han luchado por la independencia y la historia del continente está llena de los ejemplos más llamativos de ello”. El jefe del estado ruso puntualizó que ”este fue el caso en la segunda mitad del siglo pasado, cuando el continente dio al mundo luchadores tan desinteresados por la justicia y la igualdad social como”.En respuesta al aplauso general de la sala, Putin recordó sus encuentros con Fidel Castro. “Era un hombre que cada segundo pensaba en la gente y no sólo en los cubanos: pensaba en toda América Latina, pensaba en todas las personas del planeta, de la Tierra. De hecho, toda su conciencia estaba imbuida de la preocupación por lograr el bien común y la justicia. Esta”.