Laprovíttola lideró a Barcelona a la victoria en la Liga Endesa

El argentino Nicolás Laprovíttola lideró al Barcelona, que obtuvo una ajustada victoria 84-83 sobre el local Zunder Palencia, en partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Endesa del básquetbol de España.El escolta bonaerense, de 33 años, firmó una planilla de 20 puntos (2-3 en dobles, 3-5 en triples, 7-8 en libres), 7 asistencias, 2 rebotes y 2 recuperos en los 25 minutos que permaneció en cancha para el equipo ‘blaugrana’.Otro valor destacado en el éxito de los dirigidos por el DT Roger Grimau resultó el pivote Willy Hernángomez, quien finalizó con un balance de 21 unidades, 10 rebotes y 2 robos en casi 31 minutos en el Pabellón Municipal de Deportes de Palencia.Por su lado, el base cordobés Facundo Campazzo también protagonizó una buena labor para Real Madrid, que sumó su segunda victoria en hilera, al doblegar como visitante a Baxi Manresa, por 94-88El ex jugador de los Dallas Mavericks y Denver Nuggets de la NBA, de 32 años, concretó 15 unidades (2-3 en dobles, 2-4 en triples, 5-5 en libres), 8 pases gol, 4 recuperos y un rebote en 26m. para el conjunto ‘merengue’, que no tuvo en sus filas al lesionado santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo).En cambio, en el Baxi Manresa, el alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata) contribuyó con 9 tantos, 6 rebotes y un robo en 15m.Ahora,En otro encuentro jugado este viernes, el ala pivote santafesino Juan Francisco Fernández consiguió 4 puntos, 5 rebotes y una asistencia en 16m. para Río Breogán, que batió como visitante a Morabanc Andorra, por 69-63.Los punteros de la clasificación son Real Madrid, Basquet Girona, Barcelona y UCAM Murcia, todos con records 2-0.