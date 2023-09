El GCBA acató la orden de no avanzar con el parque lineal de Honorio Pueyrredón

Foto: Maximiliano Luna.

El Gobierno porteño informó que no retomará la obra del corredor verde en la, en el barrio de Caballito, y acatará la resolución de la Justicia local que ordenó la suspensión de las tareas viales tras comprobar que generaban niveles de ruido superiores a los permitidos.Fuentes del Ejecutivo local confirmaron a Télam la decisión de declinar este viernes la reactivación de los trabajos sobre la avenida en la cual fue proyectado el cierre parcial de la mitad de sus carriles para instalar un parque lineal con una extensión de ocho cuadras.La obra, anunciada a fines del 2021, generó polémica entre los residentes de la zona que, por lo cual presentaron un amparo judicial para evitar su ejecución.La medida de acción colectiva tuvo respuesta favorable en tres oportunidades por decisión del juez en lo contencioso, administrativo y tributario 15,, que, por distintos motivos, ordenó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta la suspensión de las tareas sobre Honorio Pueyrredón.En la última ocasión, a inicios de septiembre, el magistrado dispuso nuevamente la detención de la obra al considerar que su ejecución por parte del Gobierno de la Ciudad exhibíapor reportar un impacto ambiental por los altos niveles de ruido que provocan las maquinarias.Si bien regía la obligación a la empresa a cargo del proyecto para colocar un vallado de protección acústica, Trionfetti evaluó que la medida no alcanzaba ya que, destinada a prevenir la contaminación acústica.A 25 días del fallo,ante "la imposibilidad técnica de respetar los límites máximos permisibles de emisión en ambiente exterior" pautados en la ley mencionada.Y el último jueves, el Gobierno porteño adelantó que, bajo el paraguas de la resolución del organismo ambiental, iba a reactivar la obra en el barrio de Caballito.Sin embargo, el anuncio duró menos de 24 horas dado quepara determinar "una eventual existencia o no del delito de desobediencia o de otra naturaleza por parte de APRA".Según fuentes porteñas, tras recibir el aviso judicial, se determinó no retomar los trabajos y acatar la medida de suspensión mientras esté vigente.