Confirman la perpetua a Lucas Azcona por el femicidio de la estudiante Nicole Sessarego Bórquez

La Cámara de Casación confirmó la pena de prisión perpetua para Lucas Azcona por el femicidio de laen el barrio porteño de Almagro, cuyo caso tuvo gran repercusión tras la difusión de lasque captaron el acecho del condenado a su víctima hasta el edificio donde la asesinó, lo que permitió su identificación y posterior detención.Los jueces Gustavo Bruzzone, Eugenio Sarrabayrouse y Horacio Días de la Sala II rechazaron el planteo de la defensora oficial y ratificaron la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 15 porteño.En el fallo de Casación -al que Télam tuvo acceso-, el magistrado Bruzzone dijo "que los hechos que protagonizó Azcona son de una gravedad acorde con la sanción de prisión perpetua que el ordenamiento legal prevé para el concurso de delitos por el que, finalmente, fue condenado"."En contra de lo que sostiene la parte, el tribunal sí abordó de modo suficiente la cuestión de la compatibilidad de la pena de prisión con el sistema internacional de derechos humanos, por lo que el control de convencionalidad reclamado ha sido satisfecho", sostuvo.Es que la defensa del acusado consideró en la apelación "que no se tuvo en cuenta lade Azcona, lo que debió haber servido de factor reductor de la culpabilidad".Además, la letrada indicó que "la prisión perpetua aplicada a Azcona, bajo el entendimiento de que, por las condiciones personales del imputado (su patología mental), la sanción impuesta era evidentemente desproporcionada".También estimó que por la pena impuesta tendría imposibilitada el acceso de una libertad condicional, lo cual fue descartado por la Sala II."Tal circunstancia fue expresamente considerada por el tribunal de grado, al señalar que no existían impedimentos para que, eventualmente y siempre que cumpliera con los requisitos legalmente previstos, el imputado pueda acceder a los distintos institutos liberatorios previstos en la ley", explicó Bruzzone.El 11 depor el delito de "Mientras que elel TOC 3 de Quilmes lepor un "abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal en concurso real con robo simple", cometido el 10 de agosto de 2014.Por ello, el 31 de agosto de 2021 los jueces Gabriel Eduardo Vega, Juan Facundo Giudice Bravo y Adrián Norberto Martin del Tribunal 15 de la Ciudad de Buenos Aires dispusieron laque luego fue apelado por la defensora oficial, lo cual ahora resultó rechazado por Casación.Sessarego Bórquez (21) fue hallada asesinada a las 7 delpor un chico que salía rumbo a la escuela y encontró su cadáver con las llaves en la mano, tendido en el hall principal del edificio ubicado en la calle Don Bosco 4109, del barrio porteño de Almagro.La clave de la investigación fue la decisión del juez de instrucción Luis Zelaya de dar a conocer a través de los medios losde la zona, que aquella madrugada llegaron a captar todo el acecho y el seguimiento que Azcona hizo de Nicole desde que la chica salió de la estación Castro Barros del subte A hasta el domicilio donde fue asesinada.Los investigadores determinaron que, al igual que la estudiante universitaria chilena, Azcona de por entonces 24 años tenía ropa oscura y llegó al lugar en la formación anterior a la que tomó la estudiante para llegar a su casa.Por eso, aquella madrugada del 15 de julio, el condenado apareció en los primeros videos merodeando la esquina a las 5.43.Once minutos más tarde, a las 5.54.49, se la vio pasar caminando a Nicole por la misma esquina y unos segundos más tarde reaparece en imagen, siguiéndola, el mismo femicida de ropa oscura y gorro.En otro de los videos, captado por un domo de la avenida Rivadavia y Treinta y tres Orientales, se lo vio huir al mismo sospechoso a paso acelerado y limpiándose con un trapo las manos lo que sería su propia sangre, ya que el asesino se cortó mientras cometía el crimen.Al ser publicadas las imágenes de las cámaras de seguridad, ly se lo comentó a su padre, quien lo entregó a la Justicia.Por su parte,durante el debate oral, por lo que su defensa no cuestionó la materialidad del hecho ni la imputabilidad del acusado, sino que intentó probar que éste había sufrido un "brote psicótico", lo que fue descartado por el tribunal.Nicole joven habí­a llegado al paí­s desde la ciudad de Valparaíso como parte de un programa de intercambio para estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA).