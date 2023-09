La solidaridad marcha sobre rieles por la Argentina

Foto: Marcelo Ochoa

Foto: Marcelo Ochoa

Foto: Marcelo Ochoa

Foto: Marcelo Ochoa

Foto: Marcelo Ochoa

La 47° edición delestá recorriendo la provincia de Río Negro y este viernes arribó a Viedma para continuar su viaje a la localidad de Ojo de Agua, situada en plena estepa patagónica para entregar alimentos y donaciones.La salida de la formación fue el miércoles 27 de septiembre desde Buenos Aires, y arribará a Ojo de Agua este sábado 30, previa parada en Viedma y en Ingeniero Jacobacci, se informó oficialmente.El regreso se realizará el domingo 1 de octubre, para arribar a Buenos Aires en horas de la noche del martes 3 del mismo mes.En esta oportunidad, además de los 15 kilos de alimentos no perecederos (obligatorio), cada pasajero llevade Ojos de Agua, Valcheta y Ramos Mexía.El director del Tren Solidario,, en dialogo con Télam explicó cómo nació la idea de este proyecto, “que surge principalmente para”.“Esto surge en el año 2001 través del programa responsabilidad social y empresaria de la revista Rieles, y ya llevamos 22 años con estos viajes en los que recorrimos más de 30.000 kilómetros a lo largo y ancho de nuestro país y más de 720.000 kilos de alimentos recolectados”, aseguró Rojas.”, remarcó.El director del Tren Solidario destacó la colaboración de los sindicatos ferroviarios, “la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y en este caso en particular Trenes Argentinos que nos facilita la locomotora y los coches, y también el Tren Patagónico que disponede toda la gestión operativa”.“También”, completó Rojas.Más información sobre el viaje será difundida en las redes sociales y a través del email info@trensolidario.org para consultas.A partir de abril de 2001 el Tren Solidario asumió el desafío de recorrer el país para promover el uso del transporte ferroviario, y ya visitó más de 41 localidades de todo el territorio nacional a través de 25.245 kilómetros para transportar 692.640 kilos de alimentos a poblaciones en las que hace más de 20 años no llegan las formaciones.