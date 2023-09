Comienza la 27° edición de la Feria Internacional de Turismo en La Rural

La ruta de los Seismiles en Catamarca / Foto: prensa

La FIT fue declarada oficialmente como un evento de "Interés Nacional" por el Gobierno nacional

Una nueva edición de lade América Latina se llevará a cabo desde el sábado y hasta el martes próximo en el predio dedel barrio porteño de Palermo, con la participación de 1.400 expositores nacionales y 400 internacionales y la presencia de 45 países.El acto de inauguración será el sábado al mediodía y estará encabezado por el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, quien considera a este evento "el termómetro de lo que pasa en el turismo" en todas las provincias de la Argentina, tal como lo afirmó este viernes en declaraciones a Télam."Hoy estamos viviendo un momento especial. Esta es una de las actividades que más están creciendo, con un 12,7% de incremento del empleo, niveles de ocupación récord y un impacto económico de 5 mil millones de dólares por turismo receptivo que vamos a alcanzar cuando finalice el año", dijo el titular de la cartera de Turismo de la Nación a esta agencia.Agregó queSegún Lammens, el impulso que tuvo el sector turístico en Argentina, "no podría haber sido posible sin un trabajo conjunto" entre lo público y lo privado, sobre todo teniendo en cuenta que se dio en años que "no fueron fáciles" para el sector."En años que no fueron fáciles, el turismo tiene un caso de éxito para mostrar al resto de los sectores: hemos puesto a funcionar un Estado eficiente e inteligente que de la mano del sector privado y cada una de las provincias, dejando de lado cualquier diferencia, posicionó a nuestra industria a la cabeza del crecimiento del empleo, de la creación de nuevas empresas y de la actividad económica", resaltó Lammens al referirse al contexto y al particular desempeño del sector de cara a la edición, uno de los encuentros de turismo más relevantes a nivel mundial.De acuerdo con lo consignado desde la organización del evento, la feria contará con la participación de más de 1.400 expositores nacionales y 400 internacionales; más de 45 países participantes de todas las latitudes del mundo y la representación de todas las provincias argentinas.Uno de los objetivos del encuentro es alentar el crecimiento del turismo a nivel nacional a través de diversas actividades, que van desde seminarios y conferencias hasta rondas de negocios, FIT Tech y exposiciones de destinos turísticos.Durante las dos jornadas del fin de semana, que se extenderán de 14 a 21, la FIT estará abierta al público en general, que podrá disfrutar de las experiencias y atractivos que ofrecen los destinos nacionales y mundiales, comprar sus próximas vacaciones dentro de la Feria con ofertas y paquetes, participar de charlas, degustaciones, asistir a shows, espectáculos y actividades interactivas.En tanto, el lunes y el martes será el turno de los profesionales del sector que, de 10 a 19, podrán sumar distintas opciones de comercialización y nuevas oportunidades.En ese marco, habrá, con actores comola iniciativa del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT)., uno de los destinos con el que Argentina tiene mayor intercambio turístico y con el que existe una fuerte unión cultural y de tradiciones.El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, señaló en diálogo con Télam Radio que "si se le ponen números" al evento, para tener realmente una magnitud del mismo, se puede decir que estarán "las 24 provincias de la Argentina representadas, 40 delegaciones del exterior que viajan exclusivamente para ser partes de la Feria con 400 empresarios del extranjero y 1.400 expositores en el pabellón nacional"."Para que la Feria siga creciendo hay que seguir generando valores agregados a la Feria ¿Cuál sería un valor agregado? Lo que hacemos este año con el Campeonato nacional de la Pizza italiana, porque Italia es el país invitado", ejemplificó Deyá.A través de su programa, la FIT presentará una propuesta de regiones turísticas y gastronomía para conocer y visitar.Ofrecerá, además, novedades como el III Campeonato de la Pizza Napolitana,-que cuenta con el apoyo de Italia, país invitado-; y el segundo encuentro Argentina Tierra de Vinos, una acción conjunta entre la Corporación Vitivinícola Argentina y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.También habrá un espacio integrador de experiencias enoturísticas que estará presente los cuatro días de la Feria.En esta edición hará su estreno la nueva herramienta, que procura seguir profesionalizando y optimizando el uso del tiempo entre expositores y visitantes profesionales y funcionará el espacio FIT Tech, donde confluirán las nuevas tendencias y las herramientas para fomentar el crecimiento de la industria.Además, tendrá lugar en el marco del evento, el denominado, un desfile que consolida el vínculo entre la moda, el turismo y el desarrollo de indumentaria y tejidos locales de las distintas regiones del país.