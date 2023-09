Desde la Cámara Electoral esperan que "no haya agresiones" en los debates

Cada candidata y candidato tendrá un minuto de introducción y luego habrá un bloque de preguntas cruzadas.

Foto: Emilio Rapetti.

La Cámara Nacional Electoral (CNE), organizadora de los debates presidenciales obligatorios, espera que la primera instancia entre los cinco candidatos que se realizará este domingo en Santiago del Esterode los postulantes, de cara a las elecciones del 22 de octubre, y aguardan que "no haya descalificaciones personales o agresiones" entre ellos.Así lo afirmó el secretario de actuación de la Cámara Nacional Electoral (CNE),, en declaraciones a radio La Red."La idea es que sea un debate donde se puedan incluir exposiciones muy firmes y hasta vehementes, pero que no haya descalificaciones personales o agresiones. Se trata de un episodio del instituto democrático por excelencia que es el proceso electoral. Lo importante es que la ciudadanía conozca que tienen para decirnos los candidatos", dijo Schimmel.El integrante de la Cámara recordó que se trata de unsin enfocarse tanto en "el producto televisivo"."Desde la CNE sabemos que es un episodio institucional y tenemos que ser muy prudentes para garantizar la equidad de los candidatos y que no se convierta en un show, sino una instancia para conocer las plataformas y propuestas de candidatos y candidatas", aseveró.Los postulantes presidenciales(La Libertad Avanza),(Unión por la Patria),(Juntos por el Cambio),(Hacemos por Nuestro País) y(FIT) debatirán este domingo desde las 21 en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el próximo domingo 8 desde la Facultad de Derecho de la UBA en la Ciudad de Buenos Aires.La autoridad de la CNE sostuvo que en"la parte logística" ya está preparada para este domingo cuando "la atención tiene que estar puesta en escuchar a los candidatos" y recordó que los tresde este domingo serán economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática.Este último eje fuedefinido por la ciudadanía a través de un mecanismo de participación y se trató de "una de las innovaciones" en estos debates.Otra de las novedades es que durante los tres bloques temáticos "el candidato que no esté en uso de la pablara pero se sienta aludido por lo que esta expresando el otro candidato o candidata puede pedir el"Va a teneren base a lo que se sintió aludido. Son hasta cinco oportunidades por debate por candidato y tienen que pedirlos mientras el otro candidato está en uso de la palabra", afirmó Schimmel.Además detalló que los postulantes van a poder pedir "varias replicas respecto de la exposición de un candidato e incluso una" con el objetivo de que exista "un diálogo y una contraposición de las posturas y propuestas".Luego habrá un bloque deque es otra innovación de estos debates: todos los candidatos van a realizar una pregunta de modo alternado para que no sea monótono", añadió.El candidato va a contar cony el otro postulante va a contar cony "en total va a haber 20 preguntas y 20 respuestas intercaladas", según explicó.El debate tendrá una duración de aproximadamenteaproximadamente, y se prevén dos cortes entre ejes temáticos.Pueden tener papeles para hacer anotaciones o llevar apuntes en texto mínimos simplemente a modo de ayuda memoria. Fue pautado muy estrictamente con los equipos de los candidatos que papeles están permitidos y que tamaños", añadió Schimmel.