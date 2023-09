Casación aguarda la oficialización del pliego de la jueza Figueroa

La jueza Ana María Figueroa / Foto: Archivo.

El único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución. Si insisten con hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial, estarán violando -una vez más- facultades constitucionales propias del Consejo de la Magistratura (Art 114) y del Senado (Art 99.4). pic.twitter.com/tz0WD8xS3p — Martin Soria (@MartinSoria_) September 29, 2023

Cámara de Senadores de la Nación / Foto: Archivo.

Juez de la Cámara Federal Alejandro Slokar / Foto: Archivo.

La Cámara Federal de Casación penal aguardará la publicación en el Boletín Oficial del, antes de resolver cómo encarar el nuevo escenario que se abre tras la aprobación de su pliego este jueves en el Senado, y podría debatir el tema en un plenario convocado para la semana próxima.Una vez que el decreto se publique en el Boletín Oficial, el actual presidente del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky definirá los pasos a seguir, según explicaron a Télam fuentes judiciales.Este jueves, en una ajustada votación,, la camarista de Casación cuyo retiro había sido dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en un fallo en el que consideró que la magistrada -integrante de la Cámara Federal de Casación Penal- debía cesar de ejercer su cargo a partir del día de su cumpleaños número 75 pese a que aún estaba en consideración de la Cámara alta el pliego con su pedido para continuar en funciones por cinco años más.Una de las posibilidades que analiza la Cámara es analizar la situación en un plenario de todos los integrantes de Casación la semana próxima, peroEl máximo tribunal del país resolvió que Figueroa debía dejar su puesto para jubilarse el día en que cumplió 75 años, el pasado 9 de agosto, al no haber obtenido para ese momento el acuerdo del Senado.Sin embargo, este jueves la Cámara alta finalmente, con lo cual -según interpretaron voceros judiciales- debería ser el mismo tribunal que dispuso el cese el que avale su vuelta a Comodoro Py 2002.Desde el Gobierno nacional, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó que, con la aprobación del Senado, quedó en evidencia que "", y advirtió que buscan "hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial"."El único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución. Si insisten con hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial, estarán violando -una vez más- facultades constitucionales propias del Consejo de la Magistratura (Art 114) y del Senado (Art 99.4)", dijo Soria desde su cuenta en la plataforma X (antes Twitter).El funcionario completó su posteo con una imagen de la tapa del diario La Nación de hoy, cuyo título principal señala que "El kirchnerismo votó el pliego de una exjueza contra la Constitución" .La decisión del Senado fue tomada ayer, que desempató el debate.Luego de tres horas de debate, el oficialismo logró imponer su decisión de aprobar el pliego, aunque tuvo que aceptar una moción presentada por Juntos por el Cambio para votarlo de manera separada de los otros 32 que formaron parte de la discusión.En tanto, a primera hora de este viernes se presentóde darle el aval a Figueroa.Por sorteo la presentación de la llamada Fundación Apolo -con vínculos con la oposición- quedó a cargo del juzgado federal 11, subrogado por el juez federal Julián Ercolni, por el supuesto delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público".El pasado 6 de septiembre la Corte decidió el cese en el cargo por alcanzar la edad jubilatoria de Figueroa, luego que el 10 de agostoAhora, ante el aval que dio el Senado, debería tomarle nuevo juramento quien la reemplazó en la presidencia del cuerpo, Mariano Borinsky.Mientras tanto, una vez publicado en el Boletín Oficial el decreto de nombramiento firmado por el presidente Alberto Fernández,En el segundo piso de los tribunales de Retiro, donde tiene su sede el tribunal que actúa como última instancia de revisión de los fallos federales de todo el país antes de la Corte, están también los despachos de los magistrados, incluido el de Figueroa, que sigue vacío.Apenas se conoció la decisión de la Corte, su lugar como presidenta de Casación fue ocupado por Borinsky y su rol de vocal en la sala IFigueroa podría volver apenas se publique el decreto con su nombramiento y, en ese caso,El martes de la semana próxima vence el plazo para presentar recursos extraordinarios contra la decisión de la sala I de Casación en la cual, sin el voto de Figueroa, sus otros dos integrantes Daniel Petrone y Diego Barroetaveña revocaron sobreseimientos y ordenaron que las causas Hotesur Los Sauces y Memorándum con Irán vayan a juicio oral.Entre los imputados en ambas está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo abogado Carlos Beraldi irá a la Corte contra ambas decisiones y, explicaron fuentes del caso.En tanto, el Consejo de la Magistratura aún no convocó al concurso para cubrir la vacante de Figueroa y estiman queNo obstante, si se sigue o no con el trámite de reemplazar a Figueroa, se comenzará a estudiar en el Consejo el miércoles próximo cuando se celebre el plenario de los 19 consejeros, entre ellos,"Vamos a seguir el minuto a minuto", prometen en el Consejo ante la casi certeza de que la decisión del Senado se judicializará y complejizará.Efectivamente, cuando se publique el decreto que oficialice la decisión del Senado se descarta que el tema será judicializado y recaerá en el fuero en lo Contencioso Administrativo federal y que, por la vía de la apelación, el caso terminará en la Corte Suprema.Una vez allí, el destino del pliego de Figueroa está anticipado en la resolución de la Corte del pasado 6 de septiembre que desplazó a la magistrada: "La doctora Figueroa cumplió los 75 años de edad el pasado 9 de agosto y que, como surge de lo actuado por la cámara -que por lo demás es de público conocimiento-,", argumentaron en esa oportunidad los cuatro miembros del máximo tribunal.