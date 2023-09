Se viene un Superclásico con previa exprés y costo diferido

River, entre posibles debutantes y goleadores históricos

River Plate cuenta para el próximo superclásico tanto con posibles debutantes en este tipo de partidos y varios jugadores que ya le anotaron goles históricos a Boca en los últimos años.



Entre los que tienen la posibilidad de su primer "derby" están el venezolano Salomón Rondón que en el enfrentamiento de este semestre no salió del banco de suplentes, los recién llegados Sebastián Boselli y Facundo Colidio, formado en Boca, y el juvenil Claudio Echeverri aunque no tiene tantas posibilidades de concentrarse.



En cuanto a los que se anotaron en la lista de goleadores en clásicos en el top está el Gonzalo "Pity" Martínez que gritó cuatro veces y dos de esas ocasiones fueron en finales históricas como las de Madrid en 2018 y la de la Supercopa Argentina en Mendoza en el mismo año.



Los otros dos tantos que convirtió el Pity, que fueron en la Bombonera, datan de los últimos dos triunfos del Millo en ese estadio en el torneo del 2017 en un 3-1 y el del 2018 que terminó 2-0, ambos equipos de Gallardo.



Manuel Lanzini tienen un par de goles a Boca y uno de los más recordados es el el más rápido de la historia, a los 43 segundos en la Bombonera el 5 de mayo del 2013, de cabeza tras un centro del uruguayo Carlos Sánchez y el segundo lo hizo en 2014 en un triunfo en la misma cancha que significó casi el título de aquel equipo de Ramón Díaz.



En ese mismo partido anotó también, tras córner de Lanzini, Ramiro Funes Mori de cabeza para el 2-1 que le dio la victoria a River y que quedó en la historia como el "Ramirazo" ya que hacía mucho tiempo que el Millo no ganaba en la Bombonera.



Otros dos jugadores que le convirtieron a Boca fueron Miguel Borja en el polémico penal del 7 de mayo pasado sobre la hora en el Más Monumental por el que el árbitro Darío Herrera fue parado 15 días, y Agustín Palavecino de cabeza en la Boca en el 1-1 de marzo del 2021 en el que fue su primera vez como titular en el equipo de Marcelo Gallardo.



También está en la lista el "zurdo" Ignacio Fernández que le hizo un gol en la ida de las semifinales de Copa Libertadores en el 2-0 que se jugó en Núñez el 1 de octubre del 2019, en la que fue la quinta eliminación directa de River a Boca.



Finalmente, un caso curioso es el de Milton Casco que hizo un gol en la Bombonera pero en aquel equipo de Newell’s del Tata Martino un 13 de agosto de 2013 que abrió el marcador con ese tanto en un partido que terminó 3-2 a favor de los rosarinos.