Destacan la creación de cinco nuevas universidades nacionales como un acto de "ampliación de derechos"

Argentina cuenta desde hoy con cinco nuevas universidades nacionales que se suman a nuestro sistema universitario público inclusivo, de calidad, no arancelado y reconocido en todo el mundo. — Jaime Perczyk (@jaimeperczyk) September 29, 2023

Estamos convencidos de que la universidad pública es una de las plataformas que tiene Argentina para salir adelante, producir conocimiento, formar profesionales, fortalecer el federalismo, la democracia y la justicia social en el camino del desarrollo que necesita nuestro país. — Jaime Perczyk (@jaimeperczyk) September 29, 2023

¡La provincia tendrá tres nuevas universidades! 💙



La aprobación de la ley para crear las universidades del Delta, de Pilar y de Ezeiza es un acto de justicia, la profundización de un camino de igualdad y ampliación de derechos para las y los bonaerenses.



En la provincia no… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 29, 2023

La Universidad Nacional de Río Tercero es una realidad. La felicidad es inmensa. GRACIAS! La tan ansiada reparación se hizo esperar, pero llegó. A toda la comunidad de nuestra ciudad, a las víctimas, su familiares, a Coca, a Fabi, esto es todo de Uds y nuestro! pic.twitter.com/0IWbhA1OtI — Marcos Ferrer (@ferrermarcos) September 29, 2023

Funcionarios y autoridades de distintas casas de estudios del país destacaron la sanción en el Senado de la ley que crea cinco nuevas universidades nacionales , que contarán con carreras ligadas a biotecnología, inteligencia artificial, derechos humanos, turismo y cuidado del ambiente -entre otros ejes-, y remarcaron que se suman al sistema de educación superior argentino que es "público, inclusivo, de calidad, no arancelado y reconocido en todo el mundo".De esta manera,, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las, en la provincia de Buenos Aires; y la de, en la provincia de Córdoba."Argentina cuenta desde hoy con cinco nuevas universidades nacionales que se suman a nuestro sistema universitario público inclusivo, de calidad, no arancelado y reconocido en todo el mundo”, dijo el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, en su cuenta de X (ex Twitter)., agregó el funcionario.Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires,, celebró la creación de las tres nuevas universidades en las localidades bonaerenses del Delta, Pilar y Ezeiza, lo que"En la provincia no sobran universidades, como dicen algunos sectores. Tiene que haber más porque ahí es donde los pibes y pibas pueden construir su futuro con verdadera libertad", posteó en X.El proyecto que establece la creación de la, impulsado por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, prevé carreras y acciones de extensión e investigación vinculadas al desarrollo aeroportuario, al tecnológico y humano y de las organizaciones.En tanto, la, una iniciativa de Sergio Massa cuando aún era diputado nacional, plantea el abordaje de áreas estratégicas como la eco sustentabilidad, el turismo, la seguridad informática, la industria del conocimiento, la biotecnología y la industria naval."Vamos a construir en Tigre, San Fernando y Escobar un espacio que brinde las herramientas del futuro necesarias para que nuestros jóvenes y adultos puedan estudiar y se formen para ser competitivos en el mercado laboral que exigen los tiempos que vivimos", expresó la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, que vive en Tigre.La del, en ese municipio de la zona norte del Conurbano bonaerense, estará orientada principalmente a las ciencias vinculadas a la tecnología, la producción, el trabajo, la investigación con acento en aquellas temáticas asociadas a la biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, programación, seguridad informática y otras temáticas.Mientras, el existenteadoptará el carácter de "nacional", a partir de la iniciativa del diputado Hugo Yasky (FdT), con contenidos orientados a la defensa, protección, investigación y promoción para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos.Cuando el proyecto tuvo media sanción de Diputados, el secretario general del Instituto, Jacobo Isaac Grossman, consideró en diálogo con Télam un paso "determinante" hacia la autonomía, ya que le permitirá a la comunidad educativa del actual Instituto "no depender de vaivenes políticos y burocráticos de la coyuntura", al recordar que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri "hubo una pauperización de los vínculos y la estructura".Por último, la creación de lase basa en dos iniciativas de las diputadas Gabriela Estévez (FdT) y Gabriela Brower de Koning (Evolución Radical).Durante la sesión, el cordobés Luis Juez -de Juntos por el Cambio-, recordó la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ya que la creación de la Universidad en esa ciudad es considerada como un resarcimiento por la tragedia que dejó siete muertos y decenas de heridos, lo que consideró “un acto de estricta justicia”., aseguró el intendente de la Ciudad de Río Tercero, Marcos Ferrer, quien conmemoró a las víctimas de la voladura, sus familiares y “toda la comunidad de nuestra ciudad”."La creación de nuevas universidades siempre representa una buena noticia”, dijo a Télam el rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) y presidente de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Jerónimo Ainchil, quien consideró que cada nueva casa de estudios superiores implica una "herramienta de transformación social"., precisó el rector, quien destacó "el rol que tiene la Universidad pública en el desarrollo social y económico de las regiones y del país".En esa línea, enfatizó en "la pertinencia de la propuesta formativa con un criterio que ponga el eje en las demandas territoriales, la formación de técnicos y profesionales vinculados a las necesidades del sector productivo y la articulación con los niveles educativos secundario y superior no universitarios, así como también la articulación con otras universidades nacionales".