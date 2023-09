Central y Newell's paralizarán a Rosario en el clásico de la ciudad

Foto archivo: Sebastián Granata.

animarán este sábado una nueva edición delen el estadio Gigante de Arroyito en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.El encuentro se jugará a partir de las 16.30 en la cancha de Central, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por la señal de cable ESPN Premium.Central, que viene de perder como visitante con de Gimnasia y Esgrima La Plata (2-1) e igualar en un tanto como local contra Independiente (1-1), hace tres partidos que no gana -desde la tercera fecha cuando venció 2-0 a Talleres en el Gigante de Arroyito y el equipo tiene a varios jugadores lesionados.En ese contexto, está descartado el mediocampista ofensivo Lautaro Giaccone, quien se perderá el resto del torneo por un desprendimiento en el tendón del aductor derecho, tampoco estará el zaguero uruguayo Facundo Mallo ni tampoco Ignacio Malcorra, ambos con desgarros.El director técnico "canalla",, quien en la previa declaró que "yo dirigí a un jugador que jugó desgarrado en un partido de la Copa (Libertadores) en Paraguay y que hasta hizo un gol a los 70 minutos, para los que a lo mejor no lo saben ese jugador era Juan Román Riquelme", pondría a Juan Cruz Komar por Mallo, al exdefensor de Boca Agustín Sández por Malcorra y al mediapunta Maximiliano Lovera por Giaccone.Además, Russo evalúa incluir en el equipo el mediocampista Kevin Ortiz en lugar de Agustín Toledo.Ante el cúmulo de lesiones, el técnico "auriazul" cambiaría el esquema 4-2-3-1 por un clásico 4-4-2, con Sández como lateral izquierdo y el lateral paraguayo Alan Rodríguez como volante por ese sector.Enfrente se parará Newell's, que viene de perder de local 1-0 con Estudiantes de visitante 2-1 con Racing , y que después de ganar dos partidos seguidos de local ahora lleva cuatro sin victorias.El director técnico "rojinegro",, cuenta a priori con todos los jugadores a su disposición, dato que el lateral uruguayo Armando Méndez, quien terminó con una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo en la derrota contra Estudiantes, y el delantero Brian Aguirre, quien se recuperó de una distensión en la cadera, practicaron toda la semana con normalidad.Heinze cambiaría el tradicional esquema 4-3-3 por un 5-3-2, con el ingreso del zaguero Ian Glavinovich para formar una línea de tres marcadores centrales, en lugar del extremo izquierdo Ramiro Sordo.Sobre el clásico, el "Gringo" Heinze remarcó esta semana que "lo que no puede faltar es la búsqueda del resultado".Una muestra de la importancia del partido reside en los recaudos que tienen pensado tomar ambos técnicos: ante la ausencia del enganche Malcorra, Russo elegiría a un defensor como el "Gusa" Sández. igual hará el "Gringo" Heinze si finalmente incluye al zaguero Glavinovich por el delantero Sordo.El Gigante de Arroyito estará mañana colmado por unos 45.000 hinchas "canallas" -todos socios-, la mayoría de los cuales el lunes agotaron la totalidad de las entradas en apenas dos horas y media, entre la reserva de populares y la compra de plateas a 8.000 pesos.