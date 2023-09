Definen la fecha del traslado de Milagro Sala a la ciudad de La Plata

Foto: Edgardo Valera

La última visita del presidente Alberto Fernández a Milagro Sala en Jujuy.

Una de las abogadas de la dirigente social Milagro Sala,, sostuvo que este viernes se define si la referente de la Tupac Amaru será trasladada a la ciudad de La Plata "el martes o el miércoles próximo" luego de que ayer fuera autorizada por la justicia a continuar un tratamiento médico en el hospital Italiano de esa ciudad bonaerense., indicó Cejas en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 750.La abogada agregó que,El traslado de la dirigente social fue resuelto este jueves en una audiencia judicial, en virtud del agravamiento del estado de salud de Sala y la necesidad de someterla a cuidados de alta complejidad.Cejas lamentóal recordar que el pedido del traslado "se viene realizando desde diciembre" pasado, luego de que "la junta médica explicó que en Jujuy no se podían hacer esas intervenciones"."Milagro tiene secuela de una trombosis mal curada del año pasado, en julio del 2022 y, desde diciembre, solicitamos que sea asistida quirúrgicamente como indicaron los médicos. La trombosis generó además un coágulo que no puede ser resuelto por vía farmacológica y una obstrucción de una de las venas paralelas que está impidiendo que el sistema circulatorio funcione en condiciones", detalló la abogada.Cejas sumó que esta situación también "generó un mal funcionamiento de distintos órganos y un aumento de otras secuelas".Del mismo modo, añadió que si bien "ella fue tratada en forma virtual por especialistas de excelencia y esos profesionales se pusieron a disposición de la justicia de Jujuy,".La instancia judicial, que se llevó a cabo este jueves a través de salas virtuales por Zoom y fue encabezada por el juez de Ejecución Penal, Carlos Cattan, resolvió el pedido de traslado de Sala (quien permanece detenida bajo prisión domiciliaria) al centro de salud de alta complejidad de La Plata para que pueda tratarse el cuadro de trombosis, que deterioró su estado de salud, según informó la defensa de la dirigente social.La audiencia -en la que también estuvieron Cejas y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Gustavo Araya y Diego Funes- había sido requerida de manera "urgente" por "cuestiones humanitarias" por el equipo que integra la defensa de la lideresa de la Tupac Amaru luego de que se agravara su estado de salud.La letrada aclaró además que "para solventar los costos del traslado de la dirigente social a La Plata.Cejas, en ejercicio de la defensa, será quien acompañará a la referente de la Tupac Amaru en su viaje a Buenos Aires.Para el viaje, a Sala se le va a quitar la tobillera electrónica y, al llegar al hospital, quedará internada automáticamente, contó Cejas.El Hospital Italiano de la ciudad de La Plata se encuentra ubicado en la avenida 51 entre 29 y 30.