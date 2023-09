Soria, sobre pliego de Figueroa: "El único conflicto es entre la Corte y la Constitución"

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos / Foto: Leo Vaca

El único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución. Si insisten con hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial, estarán violando -una vez más- facultades constitucionales propias del Consejo de la Magistratura (Art 114) y del Senado (Art 99.4). pic.twitter.com/tz0WD8xS3p — Martin Soria (@MartinSoria_) September 29, 2023

La aprobación del pliego

Votación en el Senado.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó este viernes que, con la aprobación por parte del Senado del pliego para que continúe cinco años más en su cargo la camarista Ana María Figueroa, quedó en evidencia que, y advirtió que buscan "hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial"."El único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución. Si insisten con hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial, estarán violando -una vez más- facultades constitucionales propias del Consejo de la Magistratura (Art 114) y del Senado (Art 99.4)", dijo Soria desde su cuenta en X (antes Twitter).El funcionario completó su posteo con una imagen de la tapa del diario La Nación de este viernes, cuyo título principal señala que "El kirchnerismo votó el pliego de una exjueza contra la Constitución" .La Cámara de Senadores aprobó este jueves el pliego de la jueza Ana María Figueroa , la camarista de Casación cuyo retiro había sido indicado por laen un fallo en el que consideró que la magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, debía cesar de ejercer su cargo a partir del día de su cumpleaños número 75 pese a que aún estaba en consideración de la Cámara alta el pliego con su pedido para continuar en funciones por cinco años más.La decisión del cuerpo fue tomada en una ajustada votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.Luego de tres horas de debate, el oficialismo logró imponer su decisión de aprobar el pliego, aunque tuvo que aceptar una moción presentada porpara votarlo de manera separada de los otros 32 que formaron parte de la discusión.La primera votación resultó empatada en 35: por un lado sumaron apoyos el Frente de Todos, su aliada riojana María Clara del Valle Vega y tres de los integrantes del bloque Unidad Federal, Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider.Del otro, votaron el interbloque de Juntos por el Cambio, el representante de Juntos Somos Río Negro y habitual aliado del oficialismo, Alberto Weretilneck; y los otros dos senadores de Unidad Federal: el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo.Las dos ausentes a la hora de votar fueron la misionera Magdalena Solari Quintana, del aliado al oficialismo Frente Renovador de la Concordia, y la opositora Lucila Crexell.De acuerdo con el, si la primera votación sale empatada, debe realizarse una segunda y, de continuar con la paridad, quien ejerce la presidenta del cuerpo debe desempatar.En este caso, la oficialista Abdala de Zamora, que presidía la sesión al momento de la votación, manifestó su voto favorable al pliego de la jueza Figueroa.La extensión por cinco años del cargo de la jueza Figueroa había sido incluido desde mayo pasado en distintas oportunidades en el temario de asuntos a tratar por la Cámara, pero la falta de quórum había hecho que, hasta el jueves, no se pudiera ratificar o rechazar el asunto.