España: fracasó el último intento de Feijóo de formar Gobierno

El Parlamento catalán condiciona la investidura de Sánchez al referendo independentista

El Parlamento catalán avaló este viernes condicionar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, a que "se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones" para celebrar un referendo de independencia de Cataluña, una decisión que fue aprobada con 64 votos a favor, 54 en contra y 9 abstenciones.



Una resolución presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxC) y aprobada en la votación final del Debate de Política General (DPG), reafirma la voluntad de la Cámara de resolver el conflicto catalán por la vía política y democrática e insta al Gobierno a "hacer todas las acciones oportunas" para lograr el referendo.



El proyecto originó la abstención de la Candidatura de Unión Popular (CUP) y el voto en contra de Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Comuns, Partido Popular (PP) y Vox, mientras que Ciudadanos no votó en protesta por su admisión a trámite.



Con ello, "el mandato que salió del referendo del Primero de Octubre de 2017 podrá ser sustituido por un nuevo referendo acordado con el Estado", se estableció en el texto que ambos partidos alcanzaron a última hora ayer, replicó la agencia de noticias Europa Press.



La propuesta de JxC y ERC desató malestar en las filas socialistas, según fuentes del grupo parlamentario, que insiste en reclamar discreción y prudencia en relación con las negociaciones para la investidura.



Horas después de que se hiciera pública la propuesta de ERC y JxC para condicionar la investidura al referendo, el socialismo a nivel nacional y nivel catalán avisaron en un comunicado conjunto que "no hay avance posible" por ese camino.



Por otro lado, y a propuesta de la CUP, el Parlamento aprobó otra resolución que sitúa las instituciones catalanas y la movilización como "única garantía" democrática para avanzar en la secesión.



La Cámara catalana rechazó, en cambio, "no cooperar en la estabilización de las instituciones del Estado hasta que este reconozca" la autodeterminación, una iniciativa de la CUP que apoyó JxC, mientras que ERC se abstuvo.



El Parlamento también expresó su apoyo a una amnistía a los encausados por el proceso independentista en una resolución registrada por ERC, JxC y la CUP, con el voto a favor de estos grupos y de los comuns, y en contra de PSC, Vox y PP, donde tampoco votó Ciudadanos.



El texto, que prosperó con 80 a favor, 47 en contra y seis diputados que no votaron, pide partir de la proposición de ley para una amnistía que ERC, la CUP y JxC registraron en 2020 en el Congreso con el apoyo de entidades catalanas, y que fue inadmitida a trámite por la Mesa de la Cámara baja.