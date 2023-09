Nuevo cardenal de Madrid: "La construcción de Europa no va a ser sin migrantes"

El arzobispo de Madrid, José Cobo, será ordenado cardenal de Madrid por el papa Francisco este sábado / Foto: Vaticano News.

Desde el Vaticano se insiste en un abordaje humanitario e inclusivo respecto a los migrantes que llegan a Europa / Foto: Archivo.

El papa Francisco colocó en la discusión pública global la búsqueda de una solución humanitaria para los desafíos que plantean los procesos migratorios / Foto: Archivo.

El arzobispo de Madrid José Cobo, quien el sábado será ordenado cardenal por el papa Francisco, advirtió que "la construcción de Europa no va a ser sin migrantes", y sostuvo que"Al Colegio Cardenalicio puedo aportar mi experiencia de estos años en la Conferencia Episcopal Española escuchando la voz de los migrantes", planteó Cobo en diálogo con Télam en el Vaticano.El religioso llega a ser purpurado"Mi trabajo ha sido intentar hacer ver tanto a la Iglesia, que tiene la responsabilidad de acogida, como a los Estados y a la misma Europa, que es necesario que se humanicen", repasó el arzobispo de la capital española, en medio de los debates regionales por las cuotas de personas que cada país está dispuesto a acoger."El inmigrante", agregó en continuidad con los últimos reclamos del Papa para que se mejore la acogida a nivel continental."La construcción de Europa no va a ser sin los migrantes. Creo que podemos afrontarlo con miedo y barreras o humanamente como ya Europa ha hecho en otros momentos. Y esa es la misión que tenemos, y que dentro de la Iglesia va siendo asumida", desarrolló luego el religioso de 58 años.Cobo, que, incluidos tres argentinos, opinó que "si algo puede hacer la iglesia ahora mismo en el tema migratorio es aportar fraternidad"."No una fraternidad de libro, sino que donde haya Iglesia se pueda ver que hay una comunidad. Esa debe ser nuestra gran apuesta: que las sociedades vean que la fraternidad es posible, y desde ahí pedir a nuestros Estados y a Europa que también la vivan", convocó.Durante el diálogo con Télam en el Vaticano, Cobo destacó que ", que al principio fue duro y se ha ido asentando"."Los inmigrantes latinoamericanos cambiaron los rostros de nuestra sociedad y se han incorporado. Estamos aun aprendiendo a escucharlos y a que ellos sean también protagonistas. No solo que se hagan españoles, sino que España se haga también con rostro migrante", ponderó.Para el arzobispo madrileño, "el migrante latinoamericano ha enriquecido España" y "para que, sabiendo de dónde vienen y quiénes son, tengan parte de la Iglesia y de la sociedad"."No solo en el sector de servicios o desde el paternalismo de un Estado, sino que deben ser protagonistas. Hay que darles peso y escucharles en la sociedad", sostuvo.