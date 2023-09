Una por una, las leyes de la maratónica sesión en el Senado

Sesión especial del Senado de la Nación. / Foto: Alfredo Luna.

Programa de Becas Educativas Progresar

Foto: Marcelo Ochoa.

Programa de Pubertad Precoz

Promoción de la producción orgánica

Crean un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos.

Atención a pacientes ante la muerte perinatal

Ingreso y salida de tropas para ejercicios combinados

Es ley un proyecto enviado por el Ejecutivo para el ingreso y salida de tropas. / Foto: Ministerio de Defensa.

El Senado sancionó una serie de leyes, entre las que se destacan la que modifica el Impuesto a las Ganancias , el proyecto que reforma la Ley de Alquileres , y la creación de cinco universidades nacionales . A continuación, el detalle de todas las otras normas aprobadas.El Senado de la Nación convirtió en ley al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), que otorgacon el fin de acompañar la finalización de los estudios en educación media, superior y formación profesional.De acuerdo con el texto, los beneficiarios del Programa deberán acreditar regularidad en una institución educativa o a cursos o centros de formación acreditados por el programa, además de realizar un control anual de salud y de los ingresos del grupo familiar, que no deben ser superiores a tres salarios mínimos.Según se informó en el plenario, el Plan Progresar se inició en 2014 con 90 mil jóvenes y, desde entonces, fue ampliando el número de sus beneficiarios a 500 mil en 2018, 1 millón 700 mil en 2022 y más de dos millones en este año.El Programa, tal como funciona en la actualidad, destina el 54 por ciento de sus becas al nivel obligatorio, el 24 por ciento para el nivel superior y el 15 por ciento para el nivel universitario. La autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Educación, tiene la potestad de ampliar el universo de beneficiarios entre los 15 y los 35 años. Los que aspiren a obtener la beca deben mantener la regularidad en sus estudios, que no los abandonen y que se comprueben resultados favorables en el proceso de enseñanza.Fue convertido en ley un proyecto que establece la creación del Programa Pubertad Precoz (PPP), que propone -entre otras cuestiones-El proyecto define que la Pubertad Precoz "es una condición que lleva a los niños a adquirir, en forma temprana, caracteres sexuales secundarios. La pubertad precoz central provoca problemas en la estatura, en el desarrollo de los huesos y en el de los dientes"."Estos cambios hormonales generan no sólo problemas físicos, sino que también influyen en el aspecto psicológico y en las relaciones sociales de las niñas y niños que padecen PPC (Pubertad Precoz Central). La maduración física temprana respecto del resto de sus pares genera en la mayoría de los casos sentimientos de angustia, vergüenza y timidez lo que conlleva, con mucha frecuencia, a un retraimiento que afecta la personalidad de los menores", establece la iniciativa.Además, agregó que "estas niñas y niños pueden ser víctimas de prácticas de acoso físico, verbal o psicológico, de forma continuada, sufriendo un trato vejatorio y descalificador con el fin de desestabilizarlos psíquicamente (bullying)" y que "la detección temprana de la PPC, permite la realización oportuna de un tratamiento que detendrá el progreso del desarrollo sexual en edades tempranas"."El tratamiento es seguro y efectivo, y consiste en la prescripción de medicamentos -análogos de la gonadotrofina- que detienen la secreción de hormonas sexuales para retrasar la pubertad. Estos medicamentos son muy costosos, inicialmente los efectores de salud sólo reconocían un 40% o 50% y en la mayoría directamente no los cubrían", precisa el proyecto.En ese sentido, puntualiza que "a través del reclamo de padres, asociaciones que trabajan sobre esta enfermedad y varias presentaciones que se realizaron desde este Congreso, se ha logrado la inclusión del tratamiento para la PPC -con análogos de las gonadotrofinas- en el PMO (Programa Médico Obligatorio) a través de la Resolución del Ministerio de Salud 3437/21".El Senado aprobó y convirtió en ley un proyecto de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos, que busca, y que contempla diversospara emprendimientos de empresas pequeñas y medianas.La iniciativa establece la creación de un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de diez años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.El texto dice que podrán ser beneficiarios del plan los productores y elaboradores -alcanzados por la ley de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica- que acrediten al menos un año de permanencia y cuya factura máxima se ubique en los parámetros establecidos para las empresas medianas.También se faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a crear un certificado promocional a los efectos de la operatividad del presente régimen.Uno de los puntos claves referidos al financiamiento establece que la Jefatura de Gabinete podrá realizar las asignaciones necesarias para cumplir la ley por la suma equivalente a 12.500 módulos que en la actualidad ascienden a $ 100 millones.El Senado aprobó y convirtió en ley de manera unánime, el proyecto llegado en revisión de Diputados queLa iniciativa define a la muerte perinatal comode la criatura.El texto del proyecto señala que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley."Las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta"; entre otros", agrega el articulado.La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que solicita al Parlamento autorización para la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de las fuerzas nacionales para participar deEl proyecto del Poder Ejecutivo que establece la autorización para el ingreso y egreso de tropas indica que "la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento" y "entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas, profundizar el acercamiento y el conocimiento mutuo con las Fuerzas Armadas de otros países".En esa línea destaca que se trata "en sí misma una medida de confianza mutua, así como incrementar la interoperabilidad con las fuerzas militares de otros países, aumentando la eficacia a la hora de llevar adelante alguna operación futura".Los ejercicios son Acurx II; Alasur III; "Fraterno IV; "Inalaf V; "Passex VI; "Unitas VII; "Viekaren VIII; y "Cruzex", que tendrán lugar dentro y fuera del territorio nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1° de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.Según se explica en el texto del proyecto, del total de las ejercitaciones mencionadas, "cuatro son de carácter multilateral, tres tienen carácter bilateral y una, de oportunidad" y sostuvo que "uno de ellos ('Viekaren') plantea la atención a una situación de emergencia o catástrofe y seis 'Acrux', 'Atlasur', 'Fraterno', 'Inalaf', 'Unitas' y 'Cruzex'), una ejercitación en el marco de una hipotética misión de la organización de las Naciones Unidas"."Adicionalmente, el ejercicio "Atlasur" resulta una buena oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la armada de la República de Sudáfrica", señaló el texto que lleva la firma del ministro de Defensa, Jorge Taiana.