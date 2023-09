Un proyecto de desarrollo de una vacuna contra el Chagas ganó el Premio César Milstein 2023

Daniel Filmus, Ana Franchi, Pablo y Jorge Cassará, Adrián Vojnov / Foto: Raul Ferrari.

Otras menciones del premio

El proyecto de desarrollo de una vacuna contra la enfermedad de Chagas, que "sería la primera en el mundo", obtuvo el Premio César Milstein 2023 "a la investigación en biotecnología con impacto en la salud" en laorganizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Fundación Pablo Cassará y el Instituto de Ciencia y Tecnología "Dr. César Milstein", en el barrio porteño de Monserrat."El Chagas si no lo investigamos nosotros no lo investiga nadie, como muchos otros casos de enfermedades subtropicales en las que Argentina encabeza la investigación y el desarrollo de los kits para la detección, como del dengue, en lo que es uno de los países precursores", dijo a Télam el, luego de encabezar la ceremonia de premiación junto a laely el investigador del Consejo y director del Instituto de Ciencia y Tecnología "Dr. César Milstein" (ICT, Milstein),"Este premio y el instituto es un ejemplo virtuoso de la articulación público - privada, porque está conformado por un laboratorio que es Cassará y por el Conicet. Cerca de 40 científicos trabajan allí, muchos de ellos de carrera del Conicet y permite el avance de la ciencia en cuestiones de ciencia básica y la transferencia muy rápida de los avances con tecnología que nos permiten la producción de medicamentos y vacunas que sirven para resolver los problemas de salud de nuestra sociedad", agregó Filmus.Luego de entregar el premio al proyecto ganador, el ministro concluyó: "Por su parte,dijo durante el acto: "Estos proyectos son una muestra de la inversión en ciencia y tecnología de muchos años, en la formación de investigadores/as, becarios/as, personal de apoyo y de gestión, en subsidios y en el mantenimiento de los lugares".Y agregó: "Es una inversión muy importante por parte del Estado gracias a las y los argentinos, y es fundamental que esto no se interrumpa. Si regalamos esa inversión de tantos años y no inspiramos a nuevas y nuevos jóvenes que se dedican a la ciencia, el futuro va a ser muy complejo. Todos y todas merecemos un país más soberano, justo e inclusivo y esto es impensable sin ciencia y tecnología".El proyecto,fue "" y recibirá tres millones de pesos de financiamiento."Estamos muy felices es muy importante para la población, los premiados y el sistema científico", dijo a Télam el investigador del Conicet, director del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral "Profesor Ricardo A. Margni" (Idehu, Conicet-UBA),El bioquímico contó a Télam que se trata de un proyecto de desarrollo de una vacuna contra la enfermedad de Chagas quesubsidiado por la Comunidad Económica Europea por "8,4 millones de euros", que fue interrumpido por la pandemia cuando las facultades se cerraron.Y sobre el impacto que tendrá en la salud, explicó que "la enfermedad de chagasy "muy difícil de combatir porque el microorganismo se reproduce en cualquier mamífero".Además, dijo que "" y que "se estima que se infectan mil bebés porque las mamás están infectadas y se los transmiten, desde el centro del país hacia las provincias del norte, y de ahí hasta el sur de los Estados Unidos".los. "Hemos terminado en Argentina los estudios en ratones, y ahora se están terminando los estudios en perros y en primates no humanos en Europa", precisó.El premio lo utilizarán para continuar financiando el desarrollo realizado por bioquímicos/as, biólogos/as y biotecnólogos/as de la Universidad de Buenos Aires (UBA).", concluyó.Durante el acto, fue otorgada también laal proyecto "Validación de un nuevo blanco molecular y desarrollo de un anticuerpo monoclonal como potencial medicina de precisión para el tratamiento de pacientes con cáncer", liderado por, investigador del Conicet en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, Conicet-F-Ibyme), quién recibió como distinción un financiamiento de dos millones de pesos.Zwirner y su equipo en su laboratorioy recientemente validaron estas ideas realizando estudios en pacientes con cáncer renal, y generaron una prueba de principio que demostró el rol terapéutico de los anticuerpos contra MICA, explicaron desde Conicet.Su proyecto se concretó a través de su l(GlaxoSmithKline) de Reino Unido, licencia que constituye "el primer anticuerpo monoclonal surgido de un laboratorio de Sudamérica licenciado a una big pharma con el objetivo de optimizar un producto y realizar ensayos clínicos en pacientes con cáncer, lo que podría convertirlo en una nueva medicina de prescripción en el futuro", añadieron.En tanto, lfue para el proyecto "", liderado por el grupo de investigación de, investigadora del Conicet en el Laboratorio de Glicomedicina del Ibyme, quien obtuvo financiamiento de un millón de pesos.El equipo descubrió "un nuevo mecanismo que orquesta la inmunosupresión y la creación de nuevos vasos sanguíneos en los tumores, y desarrolló una herramienta terapéutica capaz de inactivar este mecanismo e inhibir el crecimiento del cáncer experimental", explicaron.Entre el público estuvo presente la"Esta ceremonia me parece importante porque los conceptos que transmitió en su ciencia y su humanidad son muy significativos. 'La ciencia tiene que estar al servicio de la humanidad o de los más pobres del mundo', eso mencionaba César en el año 2000 y estas iniciativas me parecen valiosas en ese sentido", dijo a Télam Fraile, quien realizó unaLa cineasta compartió fotos del archivo de Milstein que fueron expuestas en el salón donde se entregaron los premios, y donde se ve al Nobel en la universidad, entre otros lugares.Por último, durante la ceremoniaque permiten que los proyectos avancen hasta las etapas finales y que su impacto sea percibido positivamente por la sociedad, en las categorías: Comunicación: a Daniel Hadad, presidente y fundador de Infobae. Gestión Tecnológica: a Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Gestión Pública: a María Belén Bouzas del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. Gestión en Salud: Analia Mykietuk y Fernanda Alzogaray, y equipo de Investigaciones Clínicas del Instituto Médico Platense.