El Senado prestó acuerdo al pliego de la camarista Figueroa para que siga siendo jueza

Foto: Twitter @SenadoArgentina

La jueza Figueroa en el centro de la polémica

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el pliego de la jueza Ana María Figueroa, la camarista de Casación cuyo retiro había sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia tras cumplir su edad jubilatoria de 75 años, en una votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.Luego de tres horas de debate, el oficialismo logró aprobar el pliego, aunque tuvo que aceptar una moción presentada por Juntos por el Cambio para votarlo de manera separada de los otros 32 que formaron parte de la discusión., el diputado Máximo Kirchner, entre otros,: por un lado sumaron apoyos el Frente de Todos, su aliada riojana María Clara del Valle Vega y tres de los integrantes del bloque Unidad Federal, Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider.Del otro, votaron el interbloque de Juntos por el Cambio, el representante de Juntos Somos Río Negro y habitual aliado del oficialismo, Alberto Weretilneck; y los otros dos senadores de Unidad Federal: el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo.Las dos ausentes a la hora de votar fueron la misionera Magdalena Solari Quintana, del aliado al oficialismo Frente Renovador de la Concordia, y la opositora Lucila Crexell.De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, si la primera votación sale empatada, debe realizarse una segunda y, de continuar con la paridad, la presidenta del cuerpo debe desempatar.En este caso,El pliego para ratificar a Figueroa fue incluido, desde mayo, varias veces en el temario de asuntos a tratar por la Cámara, pero la falta de quórum hizo que no se pudiera ratificar o rechazar el asunto.El jefe del interbloque del Frente de Todos,por haber resuelto el apartamiento de Figueroa.sentenció Mayans.acusó al oficialismo de insistir con el pliego de Figueroa por "tozudez y empantanamiento".sentenció.La senadora de JxC, Guadalupe Tagliaferri, por su parte, dijo que "por más que quieran armar un relato e ir por la Corte, les recuerdo que la única verdad es la realidad: en Argentina hay más de 18 millones de personas en la pobreza, más de 10 por ciento inflación mensual gracias al ministro (de Economía) Sergio Tomás Massa y que Figuera no es más jueza".Minutos antes, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, resaltó que "la Corte se entrometió con prerrogativas que son exclusivas del Senado" y recordó que ya se dio el acuerdo a dos magistrados que habían cumplido los 75 años, como los casos de Silvia Mora y de Luis Imas.por "entregar" la "prerrogativa constitucional" de que es el Senado el que designa a los jueces.Además, sostuvo que la negativa a darle el acuerdo estaba basada en que "es una mujer que falla a favor de las mujeres"."Es una jueza que no le gusta al poder económico, que tiene una situación monopólica. En este cuerpo hay una rendición condicional a (Julio) Saguier y a (Héctor) Magnetto", cerró Di Tullio, en referencia a los CEO de los grupos La Nación y Clarín.La sesión de este jueves es la primera que realiza el Senado desde abril de este año, a partir del sistemático bloqueo de la oposición que se negaba a dar quórum para debatir el pliego de Figueroa.La situación fue abordada con ironía por la Vicepresidenta que, cuando el quórum había sido obtenido con senadores del Frente de Todos, sus aliados y Unidad Federal, saludó a los integrantes de Juntos por el Cambio que iban ingresando al Salón de Sesiones.el correntino Eduardo Vischi, el formoseño Luis Naidenoff y la santafesina Carolina Losada.Antes de votar los pliegos judiciales,El exlegislador del PJ de San Luis, quien falleció el pasado 7 de septiembre a los 90 años, tuvo una destacada actuación dentro del Senado en los primeros años de la democracia y luego en la Cámara de Diputados. También fue ministro de Trabajo en la breve presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, actualmente senador nacional.El senador Rodríguez Saá destacó que en su homenaje que Britos fue "un gran dirigente y una excelente persona de pura convicción peronista" y que "se formó en el camino de la lealtad y la disciplina, virtudes que lo enaltecieron".El ex ministro alfonsinista Neri, un sanitarista de extensa trayectoria en la UCR, quien fue el primer ministro de Salud del exmandatario Alfonsín, que falleció el pasado 21 de septiembre, a los 91 años.El senador radical Mario Fiad rindió el homenaje en nombre de Juntos por el Cambio a Neri, quien era médico especialista en salud pública por "su vocación de lucha contra la desigualdad fue una constante en su vida profesional y política".