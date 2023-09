Una marcha multisectorial en Jujuy volvió a exigir "arriba los salarios, abajo la reforma"

Foto: Edgardo Valera

Organizaciones sociales, sindicales y comunidades originarias integradas en el Tercer Malón de la Paz confluyeron este jueves en unapara reafirmar el rechazo a la reforma constitucional en la provincia, exigir que "cese la persecución por protestar" y reclamar contra los "ajustes" del gobierno de Gerardo Morales.fue el reclamo principal de los manifestantes que, luego de concentrar en distintos puntos de la ciudad capital, coincidieron frente a la Casa de Gobierno local, donde, pasado el mediodía, concretaron un acto.Más de diez referentes de las organizaciones ratificaron la "rebeldía" de no dejarse "avasallar" por un "Gobierno represor, que no da respuesta a las demandas del pueblo jujeño"."Este pueblo desde junio se ha levantado para defender su dignidad y no estamos dispuestos a rescindir", señaló Mercedes Sosa, del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior de Jujuy (Cedems), al abrir la ronda de exposiciones y renovando el reclamo respecto a queTambién extendió, "llegando a ese extremo porque lamentablemente la Corte Suprema aún no se expide" sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad contra la reforma que impulsó el Gobierno nacional.En rechazo de las modificaciones introducidas en la Carta Magna local, Sosa sostuvo que fija "una estructura jurídica para darle un marco legal a las ilegitimas políticas de precarización, ajuste, de persecución y de despojo", que viene aplicando el gobierno local."Hoy estamos dando un ejemplo de unidad, estamos movilizados las organizaciones sociales, los gremios, las comunidades indígenas porque esta reforma no tiene consenso.Walter Méndez, de la organización Barrios de Pie, junto a otros espacios, también"Nos vienen diciendo que somos delincuentes por defender nuestros derechos y él es el delincuente y usa el poder en contra de nosotros", sentenció, mientras que Hugo Flores, integrante del Tercer Malón de la Paz, llamó a conformar "mayor unidad" para continuar la lucha y "hacer caer la reforma".Nicolás Fernández, de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (Apuap), fue otro de los dirigentes que tomó la palabra y valoró la presencia "de los múltiples sectores que desde junio vienen saliendo a la calle para defender los intereses del pueblo".Además se refirió a los reclamos desde el sector de estatales de la provincia, nucleados en la Intergremial Jujuy, que demandan convocatoria a "paritarias" y "salarios de acuerdo a la canasta básica" yEntre otros dirigentes, Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), se refirió a la demanda de "cese de persecución por protestar" y repudió que desde la justicia local "se está volviendo a perseguir y amedrentar con causas judiciales y contravencionales a las organizaciones y sindicatos".