Pusieron "en venta" al colegio Mariano Acosta contra las políticas educativas de Milei

Un grupo de padres de alumnos de la escuela Mariano Acosta desplegó este juevesen el portón principal de ese tradicional establecimiento ubicado en el barrio porteño de Balvanera,El timbre de salida del turno mañana sonó como siempre a las 12.15 y una vez afuera estudiantes, padres y docentes se sorprendieron con la iniciativa impulsada integrantes de la agrupación Centauro, que desplegó un banner con la leyenda impresa: "Se vende. Edificio en block. Últimos días gratis. Desalojo de inmediato" y con la firma "Milei propiedades"."Estamos muy preocupados por la situación, de lo que puede llegar a pasar en estas elecciones, por eso decidimos organizarnos y hacer algo,", dijo en diálogo con Télam Santiago, padre de un estudiante del jardín de ese establecimiento educativo.y sobre todo cuidamos a la generación venidera, que es lo más importante que tenemos", sentenció el hombre.Por su parte,, docente de cuarto grado de Escuela Normal Superior N°2 en Lenguas Vivas "Mariano Acosta" -tal su nombre oficial-, manifestó estar "sorprendido" por esa acción pública"., agregó el docente para quien "lo importante es lo que se está poniendo (en la actual elección): la educación y la salud públicas, todas las instituciones del Estado y los distintos derechos que hemos conquistado".Galerti advirtió que, "de cara a las elecciones que se vienen, hay un debate interesante: qué pasa con la política y las escuelas. Es muy valioso tener discusiones con los chicos porque va más allá de una discusión partidaria. Está bueno prestar atención a discursos que hablan abiertamente de dejar de tener escuelas públicas como las tenemos hoy".Antonio Marioni, otro padre que participó de la iniciativa, aseguró que"Creemos que la educación pública es de las mejores cosas que tiene este país, por lo tanto, sacarla es algo que no tiene futuro, incluso un montón de padres que traen su a sus chicos a la escuela pública puede que hayan votaron a esta oferta política, así que bueno, hay una contradicción y queríamos marcarla, que sepan que es lo que propone ese partido", sentenció el hombre.es vecina de la escuela y al ver el cartel se acercó preocupada:"La Argentina no está perdida, tiene una educación muy buena, pero hay que defenderla, tengo fe que el pueblo argentino va a pensar en eso y defender que ni la escuela ni la salud tienen que ser un negocio", sentenció la mujer, docente jubilada y ex estudiante de esa escuela.